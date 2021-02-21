ABD’de üyelerinin ilgi alanlarına göre forumlara katılmasını sağlayan sosyal medya sitesi Reddit üzerinden bir araya gelen bir grup küçük yatırımcının bazı şirketlerin hisseleri üzerinden profesyonel yatırımcılara karşı başlattığı meydan okuma, piyasaların gündemine oturdu.

7 Şubat 2021 tarihli sayıdan

ABD’li video oyun satıcısı GameStop üzerinden başlayan bu meydan okumayla tarihi zirvelerindeki Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq gibi ABD borsalarında sert satışlar görüldü. Bu durum pay piyasalarında endişeye neden oldu.

GameStop, Covid-19’un etkisiyle 2020’de ekonomik sıkıntılar yaşarken borsa değeri de düştü. Şirket, 2020 sonu itibarıyla hisseleri en fazla ‘açığa satılan’ yani yatırımcıların daha da düşeceğini tahmin ettiği hisseler arasına girdi.

Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı Hüseyin Emre Tavacı, Reddit’te yer alan ve 4 milyondan fazla üyesi olan ‘Wall Street iddiaları’ forumunda paylaşılan tüyolar sonucunda GameStop’ta ciddi alımlar olduğunu söylüyor.

Hisse fiyatı tırmanışa geçerken açığa satış pozisyonundaki yatırımcıların hisselerini geri almak zorunda kaldığını aktaran Tavacı, Elon Musk’ın da Twitter paylaşımının ardından hissedeki tırmanışın hız kazandığına dikkat ekiyor.

Öyle ki GameStop hissesinde yılbaşından bu yana değer artışı bir ara yüzde 2 bin 460’a kadar çıktı. Son dönemde ilgi görmeyen Nokia ve BlackBerry ile sinema zinciri AMC’nin hisselerinde de artışlar görüldü.

Bu gelişmelerin ardından Robinhood ve Interactive Brokers isimli yatırım platformları, GameStop hissesinde alım yapılmasını geçici olarak sınırlandırdı.

Bu kararın başka hisselere yönelik genişlemesi olasılığı ise borsalarda satışları hızlandırdı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), belirli hisse senetlerinin fiyatlarındaki aşırı oynaklığın izlendiğini, kötüye kullanım veya manipülatif ticaret faaliyeti olması halinde harekete geçileceğini bildirdi.

Sonrasında Reddit hareketinin gümüşe yöneldiğine ve orada spekülatif yükselişlere neden olduğuna değinen Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, piyasanın normal dinamiklerine dönmesinin ise uzun sürmediğini vurguluyor.

“Gamestop hisseleri düşünce, gümüşte de benzerinin olacağını düşünenler geri çekildi ve piyasalar normale yakınlaştı. Yatırımcı bunun şu anda bir saman alevi gibi olduğunu düşünüyor” diyen Erkan, bu ütopik durumun devamlılık sağlamayacağı görüşünü de aktarıyor.