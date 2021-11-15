Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ, bugün gündüz saatlerinde BBVA teklifinin detaylarını Bloomberg HT yayınında anlattı. Baştuğ, söz konusu teklifle BBVA’nın yatırımına sahip çıktığını belirtti. Baştuğ ilgili regülatörlerden izin alındıktan sonra maksimum 20 gün içinde işlemin biteceğini ifade etti.

Bloomberg HT’nin haberine göre Baştuğ’un açıklamalarında öne çıkan noktalar şunlar oldu:

BBVA Türkiye’ye 2011 yılında girdi. O günkü alım değeriyle 9 milyar dolarlık bir satın alım yaptı. Şu an itibariyle BBVA Türkiye’nin en büyük yabancı sermaye yatırımcısı konumunda. Dolayısıyla BBVA yeni bir yatırımcı değil. Yatırımını büyüterek devam ettiriyor.

Burada hepimizin görmesi gereken şey şu: Türkiye’de çok kıymetli varlıklar var. Garanti BBVA da bunların başında geliyor. BBVA kendi yatırımına, kendi şirketine sahip çıktı.

Türkiye’de günlük çalkantılar olabilir, inişler de çıkışlar da yaşanabilir ama unutmamamız gereken şey şu, çok değerli varlıklarımız var. Benim bankamın sermayedarı da bunun gayet farkında.

Burada alınan karar sadece bizimle alakalı değil. Bu, ülkeye duyulan güveni gösterir. Avrupa’nın en büyük bankalarından birisi ülkenin uzun vadeli görünümüne yatırım yapmıştır. Bugün bizimle birlikte tüm banka hisseleri yüzde 10 yukarıda. Borsa yüzde 4 yukarıda. Yani bizim böyle güzel şeylere ihtiyacımız varmış. Zamanlama olarak da hem de hacim olarak çok önemli bir yatırımdır.

“İzin alındıktan sonra 6 gün içinde başlayacak, maksimum 20 günde bitecek”

Garanti BBVA özel bankalar arasında birçok üründe pazar lideri. Bu performansın katkısı olmuştur. Ama bunun katkısı görece olarak düşüktür. Çünkü banka yapısal olarak çok sağlam ve sağlıklı bir banka.

Bence sermayedarın bu kararı almasının bir nedeni de çalışanların performansıdır. Bu banka sektörün öncü bankalarından biri olmuştur. Bu performansın sürdürülebilir olduğunu da göstermişti.

Çalışanının yarattığı katma değer sermayedarın bu kararı alırken elini rahatlatmıştır.