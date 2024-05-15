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Garanti Bankası'ndan satılıyor söylentilerine karşı KAP'a açıklama

Garanti BBVA, bazı medya kuruluşlarında "BBVA'nın iştiraki Garanti BBVA'yı satacağı" yönünde yer alan haberler üzerine KAP'a açıklamada bulundu. Bankadan yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu duyuruldu. İşte Garanti Bankası'nın KAP bildirimi:

15 Mayıs 2024 | 12:40
Garanti Bankası'ndan satılıyor söylentilerine karşı KAP'a açıklama

Bankadan Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, BBVA'nın Banco Sabadell'i devralmak üzere sunduğu teklifin tamamının BBVA hisseleriyle finanse edilecek şekilde planlandığı belirtildi. Açıklamada, "Teklifi finanse etmek için Garanti BBVA'daki hisselerin satılacağına dair çıkan haberlerin tamamı asılsız olup, hiçbir temele dayanmamaktadır. BBVA'nın Garanti BBVA'ya olan güveni ve bağlılığı tamdır." ifadelerine yer verildi.

GARANTİ BANKASI'NDAN KAP'A AÇIKLAMA

Garanti Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklama şöyle: Bugün bazı haber sitelerinde yer alan, BBVA'nın iştiraki Garanti BBVA'yı satacağına dair haberlerle ilgili BBVA tarafından yapılan açıklamayı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. "BBVA'nın Banco Sabadell'i devralmak üzere sunduğu teklifin tamamı BBVA hisseleriyle finanse edilecek şekilde planlanmıştır. Teklifi finanse etmek için Garanti BBVA'daki hisselerin satılacağına dair çıkan haberlerin tamamı asılsız olup, hiçbir temele dayanmamaktadır. BBVA'nın Garanti BBVA'ya olan güveni ve bağlılığı tamdır"

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