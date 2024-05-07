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  • Geçen ay el değiştiren Modanisa'nın gündeminde halka arz var!

Geçen ay el değiştiren Modanisa'nın gündeminde halka arz var!

Nisan ayında alternatif portföy yönetim şirketi Re-Pie Portföy tarafından satın alınan e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa gündemine halka arzı aldı. Modanisa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Sami Güzel "Birkaç yıl içinde halka arza gitmeyi hedefliyoruz” dedi.

07 Mayıs 2024 | 16:00
Geçen ay el değiştiren Modanisa'nın gündeminde halka arz var!

Bloomberght yayınına katılan Modanisa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Sami Güzel, “Kurulduktan hemen sonra gerek konfeksiyon gerek eşarp-şal alanında müşterilerimize her gün 200-300 yeni ürün sunmaya başladık. Çeşidi az olan bir pazara odaklandık, büyük bir ilgi ile karşılaştık. Almanya’daki yüksek Türk nüfusu nedeniyle hızlı büyüdük. 5 kıtada 140 ülkeye satış yapan bir ihracat şirketiyiz” şeklinde konuştu.

Güzel, ABD’deki alım gücü ve e-ticaret alışkanlıklarının çok yüksek olduğunu söyledi.

E-ihracatta lojistik ve ödeme sistemlerinin çok geliştiğini ifade eden Güzel “Aynı gün ihracatçı olabiliyorsunuz. Bizim aslında Türkiye gibi bir avantajımız var. Küçük atölyelerle çok hızlı üretim yapabiliyoruz. Coğrafi olarak da çok avantajlıyız; hem Ortadoğu pazarına hem de Avrupa pazarına aynı sürede gönderim yapabiliyoruz. Girişimcilere tavsiyem hemen başlasınlar, pes etmesinler” ifadelerini kullandı.

Güzel “Yatırımlarla birlikte stratejimiz gelişiyor. Bu yıl 5 yeni mağaza açtık. Birkaç yıl içinde halka arza gitmeyi hedefliyoruz” dedi.

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