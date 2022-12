Yeni haftada piyasaları yoğun gündem bekliyor

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasıyla karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler yoğun veri gündemine çevrildi.



Hafta içinde para politikasına ilişkin sözle yönlendirmede bulunan Powell, enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu söyledi.



Faiz artış hızını yavaşlatma zamanının aralık toplantısında gelebileceğini belirten Powell, "Para politikasında aşırı sıkılaştırma yapmak istemiyoruz ancak enflasyon konusunda daha yolumuz var. Geçmişteki tecrübeler, para politikasını fazla erken yumuşatmamak gerektiği konusunda bizleri uyarıyor ve biz de enflasyonu hedeflenen seviyeye düşürene kadar yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Fed'in Bej Kitap raporunda da enflasyonda ılımlı seyir beklentilerine karşın resesyon kaygılarına yer verilirken, birçok katılımcının ekonomik görünüme ilişkin daha fazla belirsizlik veya artan karamsarlık ifade ettiği bildirildi.



Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelere devam ederken, çoğunluğun faiz artırımında yavaşlamaya sıcak baktığı görülüyor.



St. Louis Fed Başkanı James Bullard, piyasaların daha yüksek faiz oranı ihtimalini yeteri kadar fiyatlamamış olabileceğini belirtirken, New York Fed Başkanı John Williams enflasyonla mücadelede hala uzun yolları olduğunu kaydetti.



Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard ise arz şoklarının enflasyon risklerini hala yukarıda tuttuğunu dile getirdi.



Öte yandan, cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 263 bin artarak beklentileri geride bırakırken, Fed'in bu ayki faiz kararına ilişkin kararsızlık gelecek haftaya taşındı.



Ülkede, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 72 baz puanla son 22 yılın zirvesinde bulunuyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri ise tarım dışı istihdam verisinin ardından yüzde 77'ye geriledi.



Powell'ın açıklamalarıyla destek bulan altının ons fiyatı hafta içinde 1.800 doların üzerine çıkmasına karşın, haftanın son gününde kazançlarını kısmen geri verdi ve haftayı yüzde 2,5 kazançla 1.798 dolardan tamamladı.



Brent petrolün varil fiyatı üç haftalık düşüş eğilimini sonlandırarak geçen hafta yüzde 2,2 artışla 85,9 dolara, bakırın libresi yüzde 2,7 yükselişle 3,73 dolara çıktı.

New York borsası sınırlı da ola yükseldi

ABD'de pay piyasaları bu hafta alış ağırlıklı bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler yoğun veri gündemine çevrildi. Ülkede açıklanan makroekonomik veriler ekonomiye ilişkin karışık sinyaller vermeye devam ederken, Fed'in bu ay atacağı adımlara ilişkin belirsizlik sürüyor.



ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre, 3. çeyrek büyüme verisi ikinci tahmin sonuçları kapsamında yüzde 2,9'a revize edilirken, özel sektör istihdamı ise kasımda 127 bin ile Ocak 2021'den bu yana en düşük artışını kaydetti.



Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,7'de sabit kalırken, Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,6 artarak 32,82 dolara çıktı.



Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, yüksek borçlanma maliyetlerinin mal talebini baskılaması nedeniyle Mayıs 2020'den bu yana ilk defa daralmaya işaret eden 50 seviyesinin altında kaldı.



Ülkede kişisel gelirler, ekimde aylık yüzde 0,7 ve kişisel tüketim harcamaları da beklentiler dahilinde yüzde 0,8 artış kaydetti. New York borsasında bu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık yüzde 1,13, Nasdaq endeksi yüzde 2,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.



5 Aralık ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri, salı dış ticaret dengesi ve cuma Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), toptan stoklar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.

Avrupa'da enflasyon yavaşlama sinyali verdi

Avrupa borsalarında geçen hafta karışık bir seyir izlenirken, bölgede açıklanan enflasyon verileri yavaşlama sinyali verdi.



Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 10 yükseldi. Beklentiler, TÜFE'nin kasımda yüzde 10,3 artması yönündeydi.



Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 10,6 düzeyinde bulunan enflasyon kasımda yüzde 10'a geriledi. Beklentilerin altında kalan ve 1,5 yıl sonra düşüş kaydeden enflasyon verisinde enerji ve hizmet maliyetlerindeki azalış etkili oldu.



Analistler, Avrupa'daki enflasyon verilerinin ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın pazartesi ve perşembe günü yapacağı konuşmaların öneminin arttığını belirterek, açıklamalarda söz konusu verilerin ardından bankanın ultra şahin duruşunu değiştirip değiştirmeyeceğine ilişkin sinyallerin aranacağını söyledi.



Bu hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 yükselirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,39 geriledi.



Gelecek hafta pazartesi bölge genelinde hizmet sektörü PMI, salı Almanya'da fabrika siparişleri ve çarşamba Avro Bölgesi'nde büyüme ile Almanya'da sanayi üretimi takip edilecek.

Asya'da Çin'den gelen haberler piyasalara yön verdi

Asya borsalarında bu hafta alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya negatif ayrıştı.



Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşın, salgınla mücadelede alınan kararların yumuşatılabileceğine yönelik haber akışı ve hükümetin inşaat sektöründeki şirketlere pay piyasalarında fonlama imkanı tanıması pay piyasalarını destekledi.



Çin hükümeti, giderek artan sosyal ve ekonomik sıkıntılara yol açan Kovid-19 salgınıyla mücadele stratejisinde değişimin işareti olarak yaşlı nüfusun aşılanmasına odaklanılacağını bildirdi. Söz konusu adımların "sıfır Kovid-19" politikasından dönüş yolunda başlangıç olduğu tahmin edilirken, ülkede hükümetin ekonomiyi odak noktasına aldığına ilişkin algı güçlendi.



Japonya'da açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 2,6 gerileyerek beklentilerin altında kalırken, konut başlangıçları da yıllık yüzde 1,8 azaldı. Ülkede işsizlik de ekimde yüzde 2,6'ya yükseldi.



Çin'de açıklanan PMI imalat sanayisinde 48'e, hizmet sektöründe 46,7'ye indi.



Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,79 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,76, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 6,27 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,08 yükseldi.



5 Aralık ile başlayan haftanın veri takviminde pazartesi Çin'de hizmet sektörü ve bileşik PMI, çarşamba Çin'de dış ticaret dengesi, perşembe Japonya'da dış ticaret dengesi ve büyüme ile cuma Çin'de TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek.

Yurt içinde gözler enflasyon verilerine çevrildi

Yurt içinde bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,82 artışla 4.962,97 puana yükselerek haftalık kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 5.091,68 puana taşıdı.



Gelecek hafta gözler pazartesi günü yurt içinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,10 artmasını bekliyor.



Dolar/TL haftayı bir önceki haftalık kapanışın hemen altında 18,6331'den tamamladı.



Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5.000 ve 5.090 seviyelerinin direnç, 4.900 ve 4.870 puanın ise destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.



Gelecek hafta yurt içinde pazartesi ÜFE, salı reel efektif döviz kuru ve çarşamba hazine nakit dengesi verileri takip edilecek.