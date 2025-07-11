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"Gelişmeler ekonomimizin direncini artırıyor"

Mehmet Şimşek, mayıs ayı cari açık verileriyle ilgili paylaşım yaptı. Şimşek, dış ticaret ve cari işlemler dengesinin beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi.

11 Temmuz 2025 | 16:36
Son Güncellenme: 11 Temmuz 2025 | 16:40
"Gelişmeler ekonomimizin direncini artırıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Mayıs 2025 Ödemeler Dengesi verilerini değerlendirdi.

Değerlendirmelerini X hesabı üzerinden yapan Şimşek, şunları söyledi:

"Mayıs ayında yıllık cari açık 16 milyar dolar seviyesinde yatay seyretti. Dış ticaret ve cari işlemler dengesi beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşiyor."

Cari açığın milli gelire oranını bu yıl yaklaşık yüzde 1,5 seviyesinde beklediklerini söyleyen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürdürülebilir seviyelerde olan cari açığın milli gelire oranının bu yıl yaklaşık yüzde 1,5 ile OVP tahminimizin altında kalmasını bekliyoruz.

Programımız sayesinde cari dengede sağladığımız iyileşme, dış finansman ihtiyacını ve dış borcun milli gelire oranını azaltıyor.

Bu gelişmeler, makrofinansal istikrarımızı güçlendirirken ekonomimizin direncini artırıyor."

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