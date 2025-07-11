Cari işlemler ne kadar açık verdi?

Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 684 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 4 milyar 68 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2025'te cari işlemler hesabı 684 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 4 milyar 68 milyon dolarlık fazla oluştu.

Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 804 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, mayıs ayında cari açık yaklaşık 16 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 61 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,2 milyar dolar fazla, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,2 milyar dolar ve 68 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler mayısta 5 milyar 635 milyon dolar olurken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 872 milyon dolar ve 4 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında bu açık 7,68 milyar dolardı. Öte yandan cari işlemler hesabının mayıs ayında 12 aylık, yıllıklandırılmış açığı da 16,04 milyar dolar olarak kaydedildi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabındaki açık ise 4.068 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı diş ticaret açığı ise 4.804 milyon dolar olarak kaydedildi.

Mayısta doğrudan yatırımlar 702 milyon dolar

Mayıs ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 702 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1.377 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 675 milyon dolar arttı.

2025 yılı Mayıs ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,6 milyar olarak açıklandı. Krediler 25,1 milyar dolar ve ticari krediler 3,4 milyar dolar katkı verdi.

Net portföy yatırımları 3,8 milyar dolar ve efektif ve mevduatlar ise net bazda 14,5 milyar dolar negatif yönlü etki etti.

TCMB'nin verilerine göre Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 15,0 milyar dolar oldu.