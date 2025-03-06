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Genç girişimciye Hazine teminatıyla kredi imkanı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yapılan işbirliğiyle, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla sağlanacak 5 milyar lira teminat karşılığı 6,25 milyar lira kredi imkanıyla genç girişimcilerimiz desteklenecek" dedi.

06 Mart 2025 | 10:08
Genç girişimciye Hazine teminatıyla kredi imkanı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile işbirliği yapılarak 5 milyar lira teminat karşılığı 6,25 milyar lira kredi imkanıyla genç girişimcilerin destekleneceğini belirtti.

Şimşek, EBRD ile işbirliği yapılarak hazırlanan Genç Girişimcilere Yönelik Yeni Destek Paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonomi programı çerçevesinde girişimcilerin desteklenmesi yönündeki çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Şimşek, genç girişimcilerin uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını artırmak amacıyla Hazine destekli kefalet sistemini etkin kullandıklarını aktardı.

35 YAŞINDAN KÜÇÜKLER YARARLANACAK

Şimşek, bu çerçevede, EBRD tarafından bankalara sağlanacak kredi kaynağı kapsamında Bakanlıkça teminat desteği sağlanacağını bildirerek, "EBRD ile yapılan işbirliğiyle, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla sağlanacak 5 milyar lira teminat karşılığı 6,25 milyar lira kredi imkanıyla genç girişimcilerimiz desteklenecek. Bu destek aracılığıyla gençlerin, başarılı işletmeler kurmaları, bu işletmeleri büyütmeleri için gerekli kaynak ile danışmanlık ve eğitim imkanlarına ulaşmaları amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

ÜST LİMİT 80 MİLYON LİRA

Destek paketiyle yararlanıcı başına teminat üst limitinin 85 milyon lira, teminat oranının da yüzde 80 olarak uygulanacağını aktaran Şimşek, "Destek paketinden, belirli koşulları sağlayan 35 yaşından küçük sahibi ve/veya yöneticisi olan şirketler yararlanabilecektir." diye konuştu. AA

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Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Bir şirketten daha temettü kararı var: Net 53,73 TL
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Garanti Bankası temettü kararını duyurdu
Anadolu Efes temettü kararını duyurdu
5 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın veri gündemi yoğun
Otomotiv şirketleri şubatta borsada fren yaptı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten temettü kararı
Arçelik, temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
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