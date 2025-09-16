Girişimcilik ekosisteminin kalbi Ankara'da attı

Ankara girişimcilik ekosisteminin en önemli buluşmalarından biri olan Invest-Up Ankara, bu yıl dördüncü kez Ankara TEKMER ve LEAP Investment iş birliğiyle 12 Eylül Cuma günü Ankara TEKMER’de gerçekleştirildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ekosistemin önde gelen girişimcilerini, yatırımcılarını ve sektör liderlerini bir araya getiren etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti. 500+ katılımcının takip ettiği etkinlikte, girişimcilik ekosisteminin en güncel konuları paneller ve networking buluşmalarıyla ele alındı.

Güçlü sponsorluk desteği

Etkinliğin ana sponsorluğunu bu yılda Türkiye İş Bankası üstlenirken; Türk Telekom Ventures altın sponsor, Webrazzi medya sponsoru, TürkNet internet sponsoru, Basil coffee break sponsoru olarak destek verdi. Bu güçlü sponsor desteği, etkinliğin daha geniş kitlelere ulaşmasına ve girişimcilik ekosisteminin büyümesine önemli katkılar sundu.

40+ yatırımcı Ankara’da buluştu

Invest-Up Ankara 2025, Türkiye’nin önde gelen 40’tan fazla VC, CVC ve melek yatırım ağını ağırladı. Etkinlikte yatırımcıların farklı bakış açıları ve girişimcilere sundukları fırsatlar, oturumlarda detaylı bir şekilde tartışıldı.

Ekosistemin nabzını tutan paneller ve sohbetler

Programda öne çıkan oturumlar hem yatırımcılar hem girişimciler için ilham verici bir içerik sundu:

Fireside Chats

Osman Ertürk Özel & Selami Düz: Türkiye İş Bankası Grubu bünyesinde yer alan Maxis Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Koordinatörü Selami Düz ile LEAP Investment & Ankara TEKMER Yönetim Kurulu Üyemiz Osman Ertürk Özel’in gerçekleştirdiği keyifli sohbette, girişimcilik ekosisteminin finansal araçları ve yatırım fonlarının önemi konuşuldu.

Sayın Selami Düz konuşmasında; “Teknolojik gelişmelerin getirdiği belirsizlikler, yatırım kararı veren yöneticileri biraz daha dikkatli olmaya itti. Ayrıca ekosistemin geleceği için iyimser olduğunu, sadece birkaç tane daha başarılı hikâye¬ye ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

İmran Gürakan & Arda Kutsal: Ankara TEKMER ve LEAP Investment CEO’su İmran Gürakan ile Webrazzi Kurucusu & CEO’su Arda Kutsal’ın katılımıyla gerçekleşen bu özel sohbette, Webrazzi’nin yeni fonu, yapay zekânın girişimcilik ekosisteminde yaratacağı dönüşüm ve Türkiye’den çıkabilecek unicorn hikâyeleri ele alındı.

Arda Kutsal konuşmasında; Girişimcilik ekosisteminde insanların doğru girişimlere yatırım yapmaya istekli olduğuna değindi. Yatırım yaptığı ve gelecek vadeden girişimlerden bahsetti. Buna ek olarak, yeni jenerasyonun iş dünyasındaki yerine dikkat çekti.

“Türkiye Girişimcilik Ekosistemi ve Start in Türkiye” başlıklı bu sohbetin moderasyonunu gazeteci ve yapımcı Timur Sırt üstlendi. Sohbette, teknoloji trendlerinin yükselişi ve yatırımcı–girişimci ilişkilerinde yeni dinamikler değerlendirildi. Konuşmaya Cumhurbaşkanlığı temsilcilerinin katkıları da oldu.

Buse İlay Yıldız (Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Finansal Yatırımlar Analisti): “Start in Türkiye platformunda bir startup’ın gözünden bakarak doğru yatırımcıyı bulmayı amaçladıklarını ve bu amaç doğrultusunda attıkları adımları” katılımcılarla paylaştı.

Serkan Ünsal (startups.watch Kurucusu): 2025 girişimcilik ekosistemi analizine değinerek, Ankara’nın Dealroom’un ‘2025 Avrupa’nın Yükselen 10 Yıldızı’ listesinde 8. sırada yer aldığını aktardı.

PYŞ & CVC Paneli

Connectmind AI Kurucu Ortağı Burcu Ağma moderatörlüğünde gerçekleşen bu panelde; Hedef Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ebru Avcı, Vestel Ventures Girişimcilik ve İnovasyon Yöneticisi İlker Temuzkuşu, Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan ve Arz Portföy Head of Venture Capital Portfolio Management Oktay Namver görüşlerini aktardı.

Konuşmacılar, küresel ekonomik gidişatlara rağmen girişim fonlarındaki dikkat çekici büyümeye vurgu yaptılar. Bu büyümenin yalnızca finansal bir gelişme olmadığını; aynı zamanda ekosisteme stratejik bir yön vererek girişimlere sermayenin yanı sıra mentorluk, network ve doğru yatırımcılarla buluşma imkânı sunduğunu belirttiler. Fonların, startupların doğru konumlandırılmasına katkı sağladığını, kaybolmalarını önlediğini ve ürün-pazar uyumlarının gelişmesine yardımcı olduğunu ifade eden konuşmacılar, bu sürecin ekosistemin daha sürdürülebilir ve rekabetçi hale gelmesine katkıda bulunduğunu vurguladılar.

VC Paneli

Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Öztürk moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; DCP Partneri Altan Küçükçınar, Domino Ventures Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk ve Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu, girişimcilik ekosisteminin mevcut durumu ve geleceği üzerine derinlemesine bir sohbet gerçekleştirdiler.

Panelde, yatırımcılar için öne çıkan fırsatlar, global ve yerel ölçekte yükselen sektörler ve bu alanlarda atılabilecek stratejik adımlar detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, özellikle erken ve büyüme aşamasındaki girişimlerin hangi alanlarda daha fazla potansiyel barındırdığına dikkat çekerek, yatırımcıların bu süreçte nasıl konumlanabileceğine dair somut öneriler sundular.

Ayrıca, yatırım yapılabilecek yeni teknolojiler, sürdürülebilirlik odaklı girişimler ve ekosistemin önümüzdeki dönemde hangi dinamiklerle şekilleneceği üzerine öngörüler paylaşıldı. Bu kapsamlı değerlendirmeler hem yatırımcılar hem de girişimciler için geleceğe dair yol gösterici bir perspektif ortaya koydu.

LEAP B2B Growth Paneli

Aktif Ventures Genel Müdürü Yasemin Evsahibioğlu moderatörlüğünde gerçekleşen bu panelde; Fizbot Kurucusu Emre Kaya, Mindsite Kurucusu İsmail Arapzade ve PulpoAR Kurucusu Onur Candan, gelirlerinin önemli bir bölümünü global pazarlardan sağlayan LEAP Investment portföy girişimleri olarak sahne aldılar.

Panel boyunca, girişimlerinin kuruluş aşamasından itibaren geçirdikleri yolculuğu adım adım anlatarak, bu süreçte karşılaştıkları zorlukları, dönüm noktalarını ve kimi zaman beklenmedik ancak öğretici anıları paylaştılar. Konuşmacılar, yalnızca başarı hikâyelerini değil, aynı zamanda başarısızlıklardan çıkardıkları dersleri ve bu derslerin onları nasıl daha dayanıklı ve stratejik kararlar alabilen girişimciler haline getirdiğini de aktardılar.

Ayrıca, girişimlerinin önümüzdeki dönemdeki hedeflerini, global pazarlarda büyüme stratejilerini ve yatırımcılarla iş birliği planlarını detaylı bir şekilde dinleyicilerle paylaştılar. Panel, LEAP portföy şirketlerinin başarıya giden yolda attıkları stratejik adımları, inovasyona verdikleri önemi ve sürdürülebilir bir büyüme için izledikleri yöntemleri ortaya koyarak ekosistemdeki diğer girişimcilere ilham verdi.

Yatırımcı–Girişimci Buluşmaları ve Networking

Etkinlik boyunca düzenlenen networking oturumları, girişimciler ile yatırımcıların bir araya gelerek yeni iş birlikleri ve ortaklıklar kurmasına olanak sağladı. Katılımcılar, Ankara’da böylesine güçlü bir yatırımcı kitlesiyle yüz yüze görüşebilme fırsatını buldu.

Ekosisteme Katkı ve Ankara’nın Rolü

Etkinlikle ilgili Ankara TEKMER ve LEAP Investment CEO’su İmran Gürakan “Invest-Up Ankara, ilk günden bu yana girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sunmayı, iş birliklerini artırmayı ve Ankara’yı girişim dünyasının merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefledi. Bugün geldiğimiz noktada, 1.500’den fazla katılımcı, 100’lerce yatırımcı ve ekosistemin vizyoner liderlerini bir araya getiren büyük bir platforma dönüştü. Bu başarı yalnızca bir organizasyonun değil, birlikte hareket eden güçlü bir topluluğun başarısıdır. Girişimcilik kültürünü geliştirmek, yenilikçi fikirleri desteklemek ve yatırımcı–girişimci etkileşimini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Invest-Up Ankara 2025, bir kez daha ekosistemin en güçlü buluşmalarından biri olarak hafızalarda yerini aldı” dedi.

