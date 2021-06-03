GOSB Teknopark, Blink UK ile yurt dışına açılmak isteyen Türk firmalar için eğitim programını başlattı.

Türkiye’nin ilk özel teknoparkı olan GOSB Teknopark’ın Londra ofisi Blink UK, Türk firmaları dünya pazarına taşıyacak rehber niteliğindeki eğitim programını duyurdu. 3 Haziran’da başlayacak programda katılımcılara; İngiltere’de şirket kuruluşundan, yerelleşmeye, tesciller ve teşviklerden, satış sürecinin başlamasına dek firmaların ihtiyacı olan tüm konulara ilişkin ulusal ve uluslararası danışmanlar tarafından eğitimler verilecek.

GOSB Teknopark’ın Teknoloji Transfer Ofisi Blink’in başta Türk şirketleri olmak üzere tüm dünyadaki şirketlerin Birleşik Krallık pazarına erişimini en hızlı ve en etkili şekilde sağlamak üzere Londra’da hizmete aldığı Blink UK, şimdi de Türk firmaların, startupların markalarını, girişimlerini yurtdışına nasıl taşıyabileceğine rehber olacak eğitim programını başlattı.

Türk firmaların ve startupların yurtdışına açılma sürecinde büyük sorunlarla karşılaştıklarını belirten Blink TTO Direktörü Tolga Bildirici, “Blink UK ile Türk firmaların Türkiye’de üretmeye devam ederken yurtdışı satışlarını, İngiltere’de kuracakları şirket üzerinden yapmalarına ve bununla da hem yurtdışına erişimi hem de ürünlerinin katma değerini artıracak bir yapıya dönüşmelerini hedeflemekteyiz. Verdiğimiz eğitim programı da firmaların ihtiyacı olan tüm bu süreçler hakkında onlara yol arkadaşı olmamızı sağlayacak” dedi.

Tolga Bildirici: “İngiltere ekosistemi, Türkiye’den oldukça farklı”

İngiltere’de iş yapacak firmaların dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş firmalardan farklılaşarak öne çıkması gerektiğini vurgulayan Bildirici, “Blink UK’de verdiğimiz hizmetlerin ana hatlarını; İngiltere’de uçtan uca yapılanma, sanal ofis, temsilcilik ve satış ofisi imkânı, satışa hazırlık ve satış süreçleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sunduğu teşvikler oluşturuyor. Bununla birlikte ihracat kapasitesini artırmaya yönelik satış danışmanlığı ile İngiltere pazarındaki kültürel farklılıkların önündeki engeli kaldırmak adına yerelleşme danışmanlığı hizmetlerimiz de bulunuyor. İngiltere’de çok güçlü bir ekosistem mevcut. İngiltere gibi birçok farklı kültürün aynı merkezde birleştiği ve dünyanın her köşesinden şirketin rekabet ettiği bir pazara girmek, burada mücadele etmek için dersinize çok iyi çalışmış olmanız gerekiyor. Özellikle de bu bölgedeki kültürel farklılıkları anlayabilmek, bu farklılıkların yaratabileceği olumsuzlukları azaltacak çalışmaları hayata geçirmek çok önemli. Kültürel yeterliliğin nasıl geliştirileceği konularında yardımcı olacak fikirler ve küresel pazarlara nasıl uyum sağlanabileceği noktasında ise yerelleşme ve uluslararasılaşma hizmetlerimiz bu anlamda büyük önem kazanıyor” diye konuştu.

“Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok”

“Belirli donanımdaki firma sahipleri her şeyi kendilerinin yapabileceğini düşünüyor. Bunu sadece İngiltere’de firma kurmak olarak almamak lazım. Türkiye’de de kendi ekipleri ile bir desteğe başvurabileceklerini, bir patent dosyası yazabileceklerini düşünüyorlar. Ancak burada gözlerden kaçan bir nokta var. Bu işte deneyim sahibi kişilerin çok kısa sürede ve eksiksiz yapabileceği işlere, hem fazla zaman harcıyorlar ve odaklarından kayıyorlar hem de teknik olarak bazı detayları atlayarak ileride önlerine çıkabilecek potansiyel sorunlara kapı açıyorlar. İngiltere’de veya farklı bir ülkede şirket kurmak da bunun gibi. O ülkenin kanunlarını, kurallarını, prosedürlerini bilmeyi gerektiren son derece önemli bir süreç var. Bu kanun ve prosedürler elbette zaman harcandığında öğrenilebilir ancak zamanın çok kıymetli olduğu günümüzde Amerika’yı tekrar keşfetmeye gerek yok.

Bu süreçlerde uçtan uca deneyimi ile destek sağlayan Blink UK gibi bir yapıyla hareket etmek hem maliyet hem de yüksek maliyeti olan zamandan ciddi tasarruf anlamına geliyor. Firmaların uluslararası pazardaki değişimi yakalayabilmeleri için kurguladığımız bu oluşumda, yerli ve milli ürün/hizmetlerin tüm dünyaya tanıtılması, böylece bu sürecin getireceği fırsatlardan yararlanılması hedefleniyor.”

Blink UK’in vereceği bu eğitimler, www.blinktto.com/uk hesabından gerçekleştirilecek. Eğitimlerin güncel başlık ve tarihleri de Blink TTO Linkedin hesabından takip edilebilir.