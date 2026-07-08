Türkiye’nin 22 yıl aradan sonra ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ikinci gününde kritik oturumlarla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki F-35 ve yaptırımlar odağındaki tarihi görüşmenin ardından gözler, ittifakın yeni savunma stratejilerinin ve küresel ortaklıklarının karara bağlanacağı Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı ile liderlerin yapacağı ortak açıklamalara çevrildi.
16:43 "Ankara'da son derece başarılı bir zirveyi tamamladık"
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Ankara Zirvesi'nin "son derece başarılı" geçtiğini belirterek "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da, (1 yıl önce Lahey'de verilen) taahhütler artık hayata geçiriliyor." dedi.
Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenleyen Rutte, "Ankara'da son derece başarılı bir zirveyi tamamladık." diye konuştu.
"Bu zirvenin mesajı basit: NATO sonuç üretiyor." diyen Rutte, geçen yıl Lahey Zirvesi'nde müttefiklerin İttifak'ı güçlendirmek için tarihi kararlar aldığını anımsatarak, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da bu taahhütler artık hayata geçiriliyor." şeklinde konuştu.
Savunma yatırımlarının artmaya devam ettiğini, yeni askeri kabiliyetlerin geliştirildiğini ve savunma sanayisinde üretimin artırıldığını belirten Rutte, Avrupa'daki müttefikler ile Kanada'nın ortak güvenlik konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiğini söyledi.
Rutte, müttefiklerin 2035'e kadar gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini, temel savunma harcamalarının ve güvenliği güçlendiren yatırımların artırılmaya devam ettiğini dile getirdi.
Bunun yalnızca daha fazla harcama yapmak anlamına gelmediğinin altını çizen Rutte, silahlı kuvvetlerin daha tehlikeli hale gelen dünyada ihtiyaç duyduğu imkanlara kavuşturulmasının amaçlandığını aktardı.
Rutte, üretimin hızlandırılması, savunma sanayisindeki engellerin kaldırılması, dayanıklılığın artırılması ve inovasyona yatırım yapılmasının öncelikler arasında yer aldığını vurgulayarak, NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu kapsamında yalnızca bir günde 50 milyar doların üzerinde yeni tedarik anlaşması imzalandığını kaydetti.
Müttefiklerin ayrıca "NATO Drone Edge" girişimini başlattığını ifade eden Rutte, gelecek 5 yılda insansız sistemlere 40 milyar dolarlık yatırım yapılacağını, bunun yanında NATO'nun yakıt tedarik zincirinin güçlendirilmesi amacıyla 27 milyar avroluk altyapı yatırımının da hayata geçirileceğini bildirdi.
Rutte, yapay zeka ve birlikte çalışabilir transatlantik savaş bulutu altyapısı gibi teknolojik alanlarda da yeni adımlar atıldığını belirtti.
Ukrayna'ya desteğin süreceğini vurgulayan Rutte, müttefiklerin bu yıl ve gelecek yıl Ukrayna'ya en az 70 milyar avro tutarında askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği sağlama taahhüdünde bulunduğunu aktardı.
NATO'nun kolektif savunma ilkesinin yeniden teyit edildiğinin altını çizen Rutte, "Ankara'da müttefikler, kolektif savunmaya ve 5. Madde'ye olan sarsılmaz bağlılıklarını yeniden teyit etti." diye konuştu.
Rutte, liderlerin İttifak'ın modernizasyonu ve geleceğe hazırlanması konusunda da mutabakata vardığını belirterek, Avrupa'daki müttefikler ile Kanada'nın ABD ile birlikte İttifak'ın savunmasında daha fazla sorumluluk üstleneceğini kaydetti.
Genel Sekreter Rutte, "NATO 3.0'ın özü budur, uyum sağlamayı sürdüren ve 1 milyar insanın güvenliğini sağlamaya devam eden bir İttifak." değerlendirmesinde bulundu.
16:01 NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirisi yayımlandı
Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı.
Bildiride, üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik "sarsılmaz bağlılıklarını" teyit etmek üzere Ankara'da bir araya geldiğine dikkati çekilirken, "Bir müttefike yönelik saldırı, tüm müttefiklere yönelik saldırıdır. Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz, özgür ve demokratik uluslardan oluşan İttifak'ımızdaki 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam etmektedir. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derece yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.
"Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliği ile istikrarına yönelik uzun vadeli tehdidine ve terörizmin devam eden tehdidine karşı koymak amacıyla müttefiklerin Lahey Savunma Taahhüdü'nü hayata geçirdiği" belirtilen bildiride, Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın 2025'te temel savunma ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını 139 milyar dolardan fazla artırdığı vurgulandı.
50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması
Bildiride, yatırımların ihtiyaç duyulan kabiliyetleri sağlarken savunma sanayi ve dayanıklılığı da güçlendirdiğine işaret edilirken, şunlar kaydedildi:
"Bugün Ankara'da, 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmasını duyuruyor, kolektif üretim kapasitemizi artırma ve inovasyonu hızlandırmak için sanayiyle birlikte çalışma taahhüdünde bulunuyoruz. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerini ortadan kaldırma çalışmalarımızı sürdürecek, savunma sanayisindeki derinliği ve işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için NATO ortaklıklarından yararlanacağız."
Geleceği inşa etmek için daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa ve modernize edilmiş bir İttifak hedeflendiği aktarılan bildiride, Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın, ABD'yle birlikte İttifak'ın savunması konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiğine dikkati çekildi.
Bildiride, NATO'nun caydırıcılığı ve savunmasının uzay ve siber unsurlarla desteklenen uygun nükleer, konvansiyonel ve füze savunma kabiliyetleri bileşimine dayandığı belirtildi.
Muharebe üstünlüğünün korunması konusunda kararlı olunduğu vurgulanan bildiride, "Silahlı kuvvetlerimizi konuşlandırma, destekleme ve sürdürülebilirliğini sağlama kapasitemize yatırım yapıyor; derinlikte hassas vuruş, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, ileri teknolojiler ve istihbarat kabiliyetleri dahil olmak üzere tüm alanlarda belirlenen kabiliyet hedeflerimizi hayata geçiriyoruz. Birbiriyle uyumlu çalışabilen transatlantik muharebe bulutu geliştiriyor ve güçlü yapay zeka modellerini benimsiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna'ya destek
Bildiride, Ukrayna'nın transatlantik güvenliğe katkı sağladığı belirtilerek, müttefiklerin, Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına yönelik sarsılmaz desteğinde birlik içinde olduğunun altı çizildi.
Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın artık Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımının büyük bölümünü ikili ve çok taraflı yollarla finanse ettiği anımsatılan bildiride, "Müttefikler, bu desteğin uzun vadede adil, öngörülebilir ve sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çiziyor. Müttefikler, 2026 yılı için Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği kapsamında 70 milyar avro taahhüdünde bulunuyor ve 2027'de de en az aynı seviyede desteği sürdürme yönündeki egemen taahhütlerini teyit ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Bildiride, bu kapsamda, Avrupa Birliği'nin Ukrayna Destek Kredisi aracılığıyla Ukrayna'ya çok yıllı finansman sağlama kararının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.
Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü
İttifak'ın daha geniş güvenlik ortamını şekillendiren stratejik rekabet, yaygın istikrarsızlık, hibrit tehditler ve tekrarlayan krizlere yanıt vermeye ve uyum sağlamaya devam ettiğine dikkati çekilen bildiride, "Müttefikler, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineliyor ve İran'a Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne tam anlamıyla saygı gösterme çağrısında bulunuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Bildiride, "Türkiye'nin bizlere gösterdiği cömert ev sahipliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki toplantımızda bir araya gelmeyi bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
14:56 Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Zirvede bizim için öncelikli konu hava savunmasıdır
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Türkiye'de gerçekleştirilen 36. NATO Ankara Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmelerde ağırlıklı olarak ülkesinin hava savunma imkanlarının artırılmasını ele almaya devam ettiklerini bildirdi.
Sybiha, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ukraynalı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ankara'da yapılan zirvenin Ukrayna ve NATO üyesi ülkeler için son derece önemli olduğunu kaydeden Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin zirvedeki gündeminin oldukça yoğun olduğunu söyledi.
Sybiha, Zelenskiy'nin zirvenin başından beri verimli görüşmeler yaptığını ifade etti.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönünde çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Sybiha, savaşın adil bir barış ile sona erdirilmesi gerektiğini kaydetti.
Zirve kapsamında farklı ülkelerin temsilcileri ile görüştükleri konular arasında Ukrayna hava savunma imkanlarının artırılmasının kendileri için öncelikli olduğuna dikkati çeken Sybiha, bu konuda müttefiklerden net bir kararın verilmesini beklediklerine değinerek,"Bazı müttefiklerimiz tarafından açıklanan ve kamuoyuna duyurulan kararları şimdiden gördük." diye konuştu.
Sybiha, zirve çerçevesinde ayrıca NATO-Ukrayna Konseyi toplantısının da yapıldığını anımsatarak, bu toplantıda ülkesine yönelik destek içeren açıklamaların yapıldığını aktardı.
Rusya'da hedeflere yönelik hava saldırıları sürdürdüklerini dile getiren Sybiha, "Ukrayna cepheyi istikrara kavuşturdu." dedi.
Savaşın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "planına göre" devam etmediğini savunan Sybiha, "Bu durum onu (Putin'i) bir çöküşe sürüklüyor. Bugün müttefiklerimiz tarafından desteklenen Ukrayna'nın önerileri, Putin'in bu savaşı sona erdirmesi ve aslında çöküşten kaçınması için kesinlikle bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.
13:00 Milli Savunma Bakanı Güler, Bulgaristanlı ve Romanyalı mevkidaşlarıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ve Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Stoyanov ve Miruta ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Görüşmede, üç bakan tarafından "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.
12:14 Çekya Başbakanı, yüzde 2'lik savunma harcamasına bu yıl ulaşamayacaklarını söyledi
Çekya Başbakanı Andrej Babis, ülkesinin, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya ayırma taahhüdünü, bu yıl yerine getiremeyeceğini belirtti.
Babis, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Önceki hükümetten 90 milyar kronluk bütçe açığını devraldıklarını dile getiren Babis, Çekya'nın GSYİH'nin yüzde 2'sini savunmaya ayırma taahhüdünü bu yıl yerine getiremeyeceklerini söyledi.
Babis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği resepsiyon hakkında da konuştu.
Resepsiyonda savunma harcamalarına ilişkin bir şey konuşmadıklarını ifade eden Babis, ABD Başkanı Donald Trump'la da sohbet etme fırsatı bulduğunu aktardı.
Babis, genel olarak, Rusya'nın müzakere masasına "baskıyla oturmaya zorlanması" gerektiği yönünde bir izlenim edindiğini, herkesin "silahlanma" hakkında konuştuğunu ancak "barış" kelimesini işitmediğini kaydetti.
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ise zirve öncesi Çek basınına yaptığı açıklamada, Avrupa savunma sanayisinin daha fazla entegrasyonunun önündeki engelleri ortadan kaldırmaya yönelik ortak çabaya olan ihtiyacı vurguladı.
Pavel ayrıca, savunma harcamaları ve Ukrayna’ya gelecekte verilecek destek konusunda görüşmeler yapıldığını bildirdi.
Ukrayna'ya verilen desteğin, Avrupa'nın güvenliği ve istikrarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyleyen Pavel, ancak Ukrayna’nın kendini etkili bir şekilde savunabilmesi ve Rusya’nın savaş alanında başarı elde edememesi durumunda kalıcı barışın sağlanabileceğini belirtti.
12:00 Belçika Başbakanı De Wever, ülkesinin savunma harcamalarını yüzde 60 artırdığını söyledi
Belçika Başbakanı Bart De Wever, savunma sanayisinin üretim kapasitesinin henüz istenilen hızda artmadığını ancak ülkesinin savunma harcamalarını bir önceki yıla göre yüzde 60 artırdığını bildirdi.
De Wever, NATO Ankara Zirvesi'nin ikinci gününde, devlet ve hükümet başkanlarını "Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı"nda bir araya getirecek ana oturum öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Zirvenin üç temel önceliğinin savunma harcamalarının artırılması, savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi olduğunu belirten De Wever, ülkesinin de bu hedefler doğrultusunda ilerlediğini söyledi.
Belçika'nın savunma harcamalarının geçen yıla göre yüzde 60 arttığını kaydeden De Wever, bunun Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki en yüksek artış olduğunu ifade etti.
De Wever, "Her ne kadar düşük bir seviyeden başlamış olsak da önemli ilerleme kaydettik." dedi.
Savunma sanayisinin üretim kapasitesinin henüz istenilen hızda artmadığını dile getiren De Wever, bu alandaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.
De Wever, Ukrayna'ya desteğin devam etmesi gerektiğini ve zirvede bu konuda olumlu bir atmosfer bulunduğunu ifade etti.
Ukrayna'ya yönelik askeri desteğin artırılmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "çok net bir kırmızı kart" olacağını söyleyen De Wever, "Bu geri alınamayacak bir kırmızı kart." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Dünya Kupası hakkında konuşup konuşmadığı yönündeki soruya ise De Wever, "Aynı masada oturmuyorduk, bu yüzden birbirimizle fazla konuşma fırsatımız olmadı. Bunu konuşmadığımızı söyleyebilirim." yanıtını verdi.
De Wever, İran konusunun da zirvede ele alınacağını ancak bunun bir NATO meselesi olmadığını aktararak, "Bu NATO'nun meselesi değil. Ancak anladığım kadarıyla bu konuyu yine de ele alacağız." dedi.
NATO Antlaşması'nın 5. maddesinin yalnızca bir müttefikin saldırıya uğraması halinde uygulanacağını hatırlatan De Wever, bir ülkenin tek taraflı askeri eylemlerinin otomatik olarak İttifak'ın ortak savunma mekanizmasını devreye sokmayacağını ifade etti.
De Wever, İran ile yaşanan gerilimin küresel ekonomi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekerek, özellikle enerji arzına bağımlı Avrupa ekonomilerinin bundan olumsuz etkilenebileceğini söyledi.
Gazze'deki duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan De Wever, önceliğin çatışmaların sona erdirilmesi olduğunu belirterek, Fransa ve İngiltere'nin uluslararası girişimlerini desteklediklerini ifade etti.
De Wever, olası uluslararası bir koalisyon kurulması halinde Belçika'nın katkısının hükümet kararı doğrultusunda değerlendirileceğini, ülkesinin özellikle deniz mayınlarıyla mücadele ve deniz güvenliği alanlarında önemli kabiliyetlere sahip olduğunu kaydetti.
11:37 Portekiz: Hiçbir NATO üyesi devletin toprak bütünlüğü tartışma konusu değildir
Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, "Hiçbir NATO üyesi devletin toprak bütünlüğü hiçbir şekilde tartışma konusu değildir. Buna elbette Danimarka da dahildir." dedi.
Montenegro, NATO Ankara Zirvesi'nin ikinci gününde devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek ana oturumun öncesinde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Portekiz'in NATO müttefiki olarak sorumluluklarını yerine getirdiğine dikkati çeken Montenegro, aynı zamanda İttifak çerçevesinde kendi çıkarlarının da dikkate alınmasını beklediğini dile getirdi.
Başbakan Montenegro, özellikle deniz güvenliğinin ülkesi açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek "Bu zirvenin de tam olarak bu politikayı öncelikleri arasına almış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu. Zirvenin aynı zamanda Ukrayna'ya desteği taahhüt ettiğini belirten Montenegro, Ukrayna'ya yönelik askeri, siyasi ve ekonomik desteğin sahada somut şekilde hayata geçirilmesi yönündeki iradenin de ortaya koyulduğunu söyledi.
Grönland
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Montenegro, NATO üyesi tüm devletlerin toprak bütünlüğünü dış ülkelerden, üçüncü ülkelerden gelebilecek tehditlere karşı korumaya yönelik bir İttifak taahhüdü bulunduğunu anımsattı.
Montenegro, şöyle devam etti:
"Dolayısıyla bunu dış tehditlere karşı savunmayı hedefliyorsak doğal olarak, bunu İttifakın kendi içinde de korumamız gerekir. Bana göre, yapılan açıklamalar ve bunların hangi bağlamda dile getirildiğinden bağımsız olarak, hiçbir NATO üyesi devletin toprak bütünlüğü, hiçbir şekilde tartışma konusu değildir. Buna elbette Danimarka da dahildir."
Portekiz Başbakanı Montenegro, Kopenhag'la dayanışma içinde olduklarını ve tüm NATO üyesi devletlerin toprak bütünlüğünün korunması ilkesine bağlılığını sürdürdüklerini vurguladı.
11:19 Almanya Başbakanı Merz: Yeni bir ruh oluşturacağımıza eminim
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde, NATO'yu daha güçlü ve daha birleşik kılacak yeni bir ruh oluşturacaklarından emin olduğunu söyledi.
Merz, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a misafirperverliği ve yaptığı iyi hazırlıklar için içtenlikle teşekkür etti.
Lahey'de geçen yıl savunma çabalarının önemli ölçüde artırılması yönünde karar aldıklarını ve bu konudaki sözlerin tutulduğunu aktaran Merz, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin çoğunda ve NATO'da savunma çabalarının önemli ölçüde artırıldığını belirtti.
Merz, bu konunun bugün ele alınacağını dile getirerek, NATO'nun transatlantik kalabilmesi için ittifakı "daha Avrupalı hale" getireceklerini kaydetti.
Buna Almanya, Norveç ve Kanada'nın denizaltı konusunda yaptıkları işbirliğini örnek gösteren Merz, "Bu bizi, Atlantik bölgesinin tamamında on yıllar boyunca birbirimize bağlayacak." dedi.
Merz, zirvede savunma alanında ortak çabaları daha da geliştirmeyi de görüşeceklerine işaret ederek, "Ankara'dan NATO içinde, NATO'yu daha güçlü ve daha birleşik kılacak yeni bir ruh oluşturacağımıza eminim." diye konuştu. Zirvede Ukrayna'yı da ele alacaklarını ifade eden Merz, bu ülkeye yardım etmeye devam edeceklerini belirtti.
Merz, Avrupa olarak 2026 ve 2027 yıllarında Ukrayna'ya her yıl için 70 milyar avro destek sağlamaya yönelik ortak bir girişimi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Bu savaşı sona erdirmek şimdi yalnızca Rusya'ya bağlı." ifadelerini kullandı.
Başbakan Merz, bunu başarmak için bugün her şeyi yapacaklarını ve Moskova'ya net bir mesaj göndereceklerini kaydederek, "Rusya'nın bu savaşı kazanma şansı yok. Savaş hedeflerine ulaşamayacaklar. Ve bu savaşı ne kadar çabuk bitirirsek, Avrupa için o kadar iyi olur, Rusya için o kadar iyi olur ve dünya barışı için o kadar iyi olur." şeklinde konuştu.
11:08 Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Ankara'ya geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı.
Şara'nın uçağı Esenboğa Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Şara'yı havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve yetkililer karşıladı.
10:43 Miçotakis'ten Ankara'da "ilişkilerin geliştirilmesi" mesajı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Ankara'yı ziyaret etmek benim için her zaman bir zevkti. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her zaman büyük bir savunucusu olmuşumdur." dedi. Miçotakis, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ülkesinin NATO'ya verdiği desteğin sarsılmaz olduğunu belirten Miçotakis, "Şu anda silahlı kuvvetlerimiz için 25 milyar avroluk bir modernize programı uyguluyoruz." diye konuştu.
Miçotakis, Yunanistan'ın her zaman NATO'ya taahhütlerini yerine getirdiğini vurguladı.
ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata uyulmasının önemine işaret eden Miçotakis, "Yaşam maliyetinin tüm Avrupa hükümetleri için bir numaralı öncelik olduğu bir dönemde, demokrasi ve diplomasiye bu çetrefilli sorunu çözmeleri için zaman tanımak hayati önem taşımaktadır. Tabii ki tansiyonun daha da artmasının benzin fiyatlarında artış demek olduğunun farkındayım ve bunun olmamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Miçotakis, zirvenin Türkiye'de düzenlenmesi hakkında da "Ankara'yı ziyaret etmek benim için her zaman bir zevkti. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her zaman büyük bir savunucusu olmuşumdur." şeklinde konuştu.
"Macaristan, Ukrayna'ya silah ya da asker göndermeyecektir"
Macaristan Başbakanı Peter Magyar da zirve öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Macar halkının, "NATO'nun gücüne ve birliğine" inandığını dile getirdi.
"NATO'nun birlik içinde olması hepimizin ortak çıkarıdır ve Macaristan'ı güvenilir bir müttefik olarak yeniden konumlandırma konusunda kararlıyız." diyen Magyar, Macaristan hükümetinin savunma harcamalarını artırma kararı aldığını ve 2035'e kadar yüzde 5 hedefine ulaşacaklarını kaydetti.
Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik değerlendirmelerde bulunan Magyar, "Ukrayna kurban, Rusya ise zalim saldırgandır ve Ukrayna, toprakları ile toprak bütünlüğünü savunma hakkına sahiptir. Ukrayna'ya insani yardımları sürdürüyoruz ancak daha önce de defalarca dediğimiz gibi Macaristan, Ukrayna'ya silah ya da asker göndermeyecektir." diye konuştu.
Magyar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile kısa bir görüşme yaptığını ve gelecekte ikili görüşme için anlaştıklarını söyledi.
Bulgaristan'dan "Grönland halkının kendi kaderini tayin edebilmesi" vurgusu
Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ise bugün Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ittifakın derin bir dönüşüm sürecinden geçtiği önemli bir dönemde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.
Zirvenin Avrupa'daki müttefik ülkelerin NATO'nun ortak savunma kapasitesine daha fazla katkı sunma ihtiyacını ve bu yöndeki kararlılığını ortaya koyduğunu belirten Radev, komşu bölgelerde yaşanan çatışmaların, özellikle Ukrayna ve Orta Doğu'daki silahlı çatışmaların Avrupalı devletlere vatandaşlarının güvenliğini sağlamanın vazgeçilmez bir sorumluluk olduğunu ve bunun sürekli çaba gerektirdiğini açıkça gösterdiğini ifade etti.
Radev, NATO'nun savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarılması hedefinin, Bulgaristan açısından yalnızca geleneksel savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi anlamına gelmediğini, aynı zamanda altyapı, ulaşım ve bağlantı kapasitesi, dijital dayanıklılık ve siber güvenlik alanlarında yatırımlar yapılmasını da içerdiğini vurguladı.
Ukrayna'ya destekle ilgili soruyu yanıtlayan Radev, geçmişte birçok Bulgar hükümetinin Ukrayna'ya mali, tıbbi, insani ve askeri alanlarda düzenli ve kapsamlı destek sağladığını ancak Ukrayna'ya en fazla mali destek sözü veren Bulgar siyasetçilerin ülke ekonomisinin geliştirilmesi ve devlet bütçesine yeni kaynaklar sağlanması konusunda yeterli adım atmadığını anlattı.
Radev, Bulgaristan'ın Ukrayna'ya mali desteğini kendi imkanları doğrultusunda sürdüreceğine ancak bu desteğin sosyal harcamaları etkilememesi gerektiğine dikkati çekti.
Grönland ile ilgili soruya da Radev, "Bizim tutumumuz, Avrupa'nın Grönland halkının kendi kaderini tayin edebilmesine olanak sağlayacak imkanları sunması gerektiği yönündedir." yanıtını verdi.
10:32 İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görüştüğü bildirildi.
İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Zelenskiy'nin zirve çerçevesinde bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, "Görüşmede, İtalya'nın, Ukrayna'nın yanında yer alma ve adil ve kalıcı bir barışa götürecek süreci destekleme konusundaki kararlı taahhüdü bir kez daha teyit edildi. Başbakan ayrıca, Rus saldırıları sebebiyle ağır hasar gören enerji altyapısının dayanıklılığını güçlendirmeye yönelik müdahalelere özel önem vererek, İtalya'nın Ukrayna halkına olan daimi yardımını da teyit etti." ifadeleri kullanıldı.
10:04 İngiltere Başbakanı Starmer'dan NATO müttefiklerine birlik ve kararlılık içinde hareket etme çağrısı
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerin gölgesinde toplanan NATO Zirvesi'nde müttefiklerin birlik ve kararlılık içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Starmer, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişmelere dikkati çeken Starmer, "Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerle birlikte NATO Zirvesi'ndeyiz. Bu zirveden çıkacak kararlar üzerinde tartışmamız ve mutabakata varmamız gereken pek çok önemli konu bulunuyor." dedi.
Starmer, küresel risklerin arttığı bu dönemde ittifakın sergileyeceği duruşun kritik önem taşıdığına işaret ederek "Böyle bir dönemde liderler olarak NATO'nun birliğini ve gücünü göstermemiz son derece büyük bir önem taşıyor. Bu sabah buradaki zirvede tam olarak bunu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.