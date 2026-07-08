Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ödeme takvimi belli oldu mu?

Temmuz ayı maaş zammının netleşmesinin ardından milyonlarca emekli ve memur ödeme takvimine odaklandı. SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri, zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı.
Peki, zamlı emekli maaşları hangi tarihte ödenecek? Memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman hesaplara geçecek? İşte zamlı maaş ödemelerine ilişkin son durum...
1 SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne kadar?
Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte temmuz döneminde SSK ile Bağ-Kur emekli maaşlarına uygulanacak maaş artış oranları da kesinleşti.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 17,76 oranında zamlanacak.
2 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli aylığını alan yaklaşık 5,1 milyon vatandaş en düşük emekli aylığının yükseltilmesini bekliyor.
20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının artırılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bu doğrultuda, en düşük emekli maaşının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.
3 En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi mi?
En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifinin, 14 Temmuz'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınması bekleniyor.
Ardından Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşacak.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde oluşacak zam farklarının ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.
4 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman ödenecek?
SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacak.
Bağ-Kur emeklilerinin zamlı aylıkları ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.
5 En düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman hesaplara yatacak?
En düşük emekli maaşına ilişkin yasal düzenlemenin ağustos ayı başına kadar tamamlanacağı tahmin ediliyor.
En düşük emekli maaşına ilişkin zam farklarının da bu tarihten itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
6 Memur ile memur emeklisine ne kadar zam yapılacak?
Memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş artışı, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı esas alınarak belirleniyor.
Bu doğrultuda yapılan hesaplamalara göre, memur ve memur emeklilerinin maaş artış oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi.
7 Memurlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Memurlar maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Temmuz ayındaki zamlı maaş ödemeleri de 15 Temmuz'da yapılacak.
Ayrıca, 1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkının da aynı hafta içinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
8 Memur emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman hesaplara yatacak?
Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Bu ay zamsız maaş alan memur emeklilerinin zam farkı ödemeleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı takvim doğrultusunda yapılacak.