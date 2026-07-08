Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ödeme takvimi belli oldu mu?

En düşük emekli aylığını alan yaklaşık 5,1 milyon vatandaş en düşük emekli aylığının yükseltilmesini bekliyor.

20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının artırılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bu doğrultuda, en düşük emekli maaşının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.