Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Green Card (ABD Yeşil Kart) başvurusu nasıl yapılır?

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı veren Green Card çekilişi için başvurular her yıl olduğu gibi bu yıl da ekim-kasım aylarında alınacak. Başvuruların başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen, bu seneki başvuru tarihleri henüz resmi olarak duyurulmadı. Başvuru yapmak isteyenlerin, resmi kanalları düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card için başvurular, her yıl olduğu gibi bu yıl da ekim-kasım aylarında kabul edilecek. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, başvurunun doğru ve resmi kanallar üzerinden yapılmasıdır.
Başvuru Süreci ve Resmi Adres
Green Card çekilişi olarak bilinen DV Lottery (Çeşitlilik Göçmen Vizesi) programına başvuru yapmak tamamen ücretsizdir. Başvurular, herhangi bir aracı kuruma gerek kalmadan, doğrudan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılır.
Geçtiğimiz yılın başvuru tarihleri 2 Ekim 2024 ile 7 Kasım 2024 arasında gerçekleşmişti. Bu yılki tarihler henüz açıklanmamış olsa da, sürecin benzer zamanlarda başlaması bekleniyor.
Uyarı: Lütfen, ücret talep eden veya https://www.dvlottery.com/ gibi resmi olmayan sitelerden uzak durun. Başvuru işlemlerinin yapılacağı tek resmi adres, https://dvprogram.state.gov/ sitesidir.
Başvuru Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?
Doğru Bilgi Girişi: Başvuru formu İngilizce olduğu için tüm aşamaların eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurulması büyük önem taşır. Yanlış veya eksik bilgi girişi, başvurunuzun geçersiz sayılmasına neden olabilir.
Fotoğraf Kuralları: Başvuruda yükleyeceğiniz fotoğraf, verilen ölçülere ve biyometrik standartlara birebir uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde başvurunuz kabul edilmeyecektir.
Onay Numarası: Başvuru formunu doldurduktan sonra size özel bir onay numarası (confirmation number) verilir. Bu numarayı mutlaka güvenli bir şekilde saklayın. Başvuru sonucunuzu öğrenmek için bu numaraya ihtiyacınız olacaktır ve kaybolması durumunda tekrar talep etme şansınız bulunmamaktadır.
Başvuru sonuçları, genellikle Mayıs ayında yine aynı resmi site üzerinden sorgulanır.
GREEN CARD KİMLERE VERİLİR?
Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmek isteyenler için önemli bir adım olan Green Card çekilişine başvurmak için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. İşte Green Card almak isteyenler için aranan temel nitelikler:
Başvuru Koşulları
Yaş Sınırı: Green Card başvurusu yapacak kişinin mutlaka 18 yaşından büyük olması gerekir.
Eğitim veya İş Tecrübesi: Adayların bu iki şarttan birini sağlaması zorunludur:
En az lise mezunu olmak.
Lise mezunu olmayanlar içinse, son 5 yıl içinde uzmanlık veya eğitim gerektiren bir alanda en az 2 yıl kesintisiz çalışmış olmak.
İngilizce Bilme Şartı: Green Card başvurusunda İngilizce bilme şartı aranmaz. Başvuru süreci ve mülakatlar, dil bilgisi gerektirmez.
Evli Çiftler İçin Avantaj: Evli olan çiftler, aynı anda başvuruda bulunabilirler. Bu durum, her iki eşin de başvurusunun değerlendirilmesi nedeniyle Green Card alma şansını artırır.
GREEN CARD NASIL ALINIR?
Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmek isteyenler için büyük önem taşıyan Green Card, ABD vatandaşı olmasanız dahi ülkede ömür boyu oturma ve çalışma izni veren resmi bir belgedir. Bu belge, sahibine pek çok avantaj sağlarken, eş ve 21 yaşın altındaki bekar çocukların da bu haklardan yararlanmasına olanak tanır. Green Card almak için tek bir yol bulunmamaktadır; başvuru sahiplerinin durumlarına göre birçok farklı yol izlenebilir.
Green Card Alma Yolları
Green Card sahibi olmanın başlıca yolları şunlardır:
Çekiliş Yolu (DV Lottery): Her yıl düzenlenen DV Lottery (Çeşitlilik Göçmen Vizesi) çekilişine katılarak, belirlenen şartları sağlayan ve şanslı olan kişiler Green Card sahibi olabilir. Bu, en popüler yöntemlerden biridir.
Çalışma Yolu: Amerika'daki bir işveren tarafından işe alınıp sponsor olunması durumunda, çalışma yoluyla Green Card başvurusunda bulunulabilir.
Yatırım Yolu: Amerika'da belirli bir miktarda yatırım yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunan kişiler de Green Card almaya hak kazanabilir.
Evlilik ve Akrabalık İlişkisi: Amerikan vatandaşı veya Green Card sahibi bir kişiyle evlenmek ya da yakın akrabalık ilişkisi (anne, baba, kardeş gibi) üzerinden başvuru yapmak en yaygın yollardandır.
Sığınma ve Mültecilik: Kendi ülkelerinde zulüm gören veya tehdit altında olan kişiler, sığınma ya da mülteci statüsüyle Green Card'a başvurabilirler.
Özel Göçmenlik Yolu: Belirli meslek grupları (dini liderler, uluslararası organizasyon çalışanları vb.) için tanınan özel göçmenlik yolları da mevcuttur.