Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Green Card (ABD Yeşil Kart) başvurusu nasıl yapılır?

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card için başvurular, her yıl olduğu gibi bu yıl da ekim-kasım aylarında kabul edilecek. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, başvurunun doğru ve resmi kanallar üzerinden yapılmasıdır.

Başvuru Süreci ve Resmi Adres

Green Card çekilişi olarak bilinen DV Lottery (Çeşitlilik Göçmen Vizesi) programına başvuru yapmak tamamen ücretsizdir. Başvurular, herhangi bir aracı kuruma gerek kalmadan, doğrudan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılır.

Geçtiğimiz yılın başvuru tarihleri 2 Ekim 2024 ile 7 Kasım 2024 arasında gerçekleşmişti. Bu yılki tarihler henüz açıklanmamış olsa da, sürecin benzer zamanlarda başlaması bekleniyor.

Uyarı: Lütfen, ücret talep eden veya https://www.dvlottery.com/ gibi resmi olmayan sitelerden uzak durun. Başvuru işlemlerinin yapılacağı tek resmi adres, https://dvprogram.state.gov/ sitesidir.

Başvuru Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Doğru Bilgi Girişi: Başvuru formu İngilizce olduğu için tüm aşamaların eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurulması büyük önem taşır. Yanlış veya eksik bilgi girişi, başvurunuzun geçersiz sayılmasına neden olabilir.

Fotoğraf Kuralları: Başvuruda yükleyeceğiniz fotoğraf, verilen ölçülere ve biyometrik standartlara birebir uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde başvurunuz kabul edilmeyecektir.

Onay Numarası: Başvuru formunu doldurduktan sonra size özel bir onay numarası (confirmation number) verilir. Bu numarayı mutlaka güvenli bir şekilde saklayın. Başvuru sonucunuzu öğrenmek için bu numaraya ihtiyacınız olacaktır ve kaybolması durumunda tekrar talep etme şansınız bulunmamaktadır.

Başvuru sonuçları, genellikle Mayıs ayında yine aynı resmi site üzerinden sorgulanır.