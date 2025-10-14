Green Card başvurusu ne zaman? 2025-2026 Green Card başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card Çekilişi (DV Lottery) başvuruları için takvim, on binlerce aday tarafından yakından takip edilmektedir.

Başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında başlar ve Kasım ayının ilk haftasında sona erer.

Yeni başvuruların (DV-2027) de Ekim 2025’te başlaması beklenmektedir.

Geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayan başvurular 7 Kasım'a kadar sürmüştü. Bu yıl ise Ekim ayının ilk haftası sona ermesine rağmen, başvurular henüz resmî olarak başlamadı. Bu nedenle, başvuruların 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında başlaması yönünde bir beklenti oluşmuştur.

Green Card başvurularının başlayacağı kesin ve resmî tarihler, ABD Göçmenlik Bürosu’nun ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmî internet sitesi (dvprogram.state.gov) üzerinden paylaşılacaktır. Adayların güncel gelişmeleri bu resmî kanallar üzerinden takip etmeleri kritik öneme sahiptir.