Green Card başvurusu ne zaman? 2025-2026 Green Card başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card Çekilişi (Diversity Visa Lottery) başvuruları, yeni bir hayata başlamak isteyen on binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card Çekilişi (DV Lottery) başvuruları için takvim, on binlerce aday tarafından yakından takip edilmektedir.
Başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında başlar ve Kasım ayının ilk haftasında sona erer.
Yeni başvuruların (DV-2027) de Ekim 2025’te başlaması beklenmektedir.
Geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayan başvurular 7 Kasım'a kadar sürmüştü. Bu yıl ise Ekim ayının ilk haftası sona ermesine rağmen, başvurular henüz resmî olarak başlamadı. Bu nedenle, başvuruların 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında başlaması yönünde bir beklenti oluşmuştur.
Green Card başvurularının başlayacağı kesin ve resmî tarihler, ABD Göçmenlik Bürosu’nun ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmî internet sitesi (dvprogram.state.gov) üzerinden paylaşılacaktır. Adayların güncel gelişmeleri bu resmî kanallar üzerinden takip etmeleri kritik öneme sahiptir.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.
Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.
GREEN CARD VİZESİ KİMLERE VERİLİR?
Green Card çekilişi (DV Lottery), ABD'de yasal olarak ikamet etme ve çalışma hakkı elde etmek isteyen, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen bazı temel şartları yerine getiren kişilere verilir.
İşte Green Card başvurusu için aranan temel şartlar:
1. Yaş Şartı
Green Card almak isteyen kişi, başvuru esnasında mutlaka 18 yaşından büyük olmalıdır. (18 yaş altındaki kişiler, ebeveynlerinin başvurusu üzerinden aile üyesi olarak dahil edilebilirler.)
2. Eğitim ve İş Deneyimi Şartı
Adayın, aşağıdaki iki şarttan en az birini yerine getirmesi gerekmektedir:
Eğitim: En az lise mezunu olmak (12 yıllık örgün eğitimi tamamlamak) VEYA
İş Deneyimi: Son 5 yıl içinde, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından en az 2 yıl uzmanlık veya eğitim gerektiren bir alanda (meslekte) aralıksız olarak 2 yıl çalışmış olmak.
3. İngilizce Bilme Şartı
Green Card almak için İngilizce bilme şartı aranmaz. Başvuru sürecinde dil yeterliliği aranmamaktadır.
4. Başvuru Şekli ve Kazanma Durumu
Green Card almak için internet üzerinden başvuru yapılması ve yapılan çekiliş sonucunda başvurunun kabul edilmesi (kazanılması) gerekir.
5. Evli Çiftler İçin Avantaj
Evli olan kişiler, eşleriyle birlikte aynı anda ayrı ayrı başvuruda bulunabilirler. Bu şekilde, çiftlerin her ikisinin de çekilişi kazanma şansı bulunduğu için ailenin Green Card alma şansı iki kat artacaktır. Kazanmaları durumunda diğer eş ve 21 yaş altındaki evlenmemiş çocuklar da otomatik olarak Green Card almaya hak kazanır.