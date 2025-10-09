Green Card başvurusu ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2025- 2026 Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı sunan Green Card (Çeşitlilik Vizesi - DV Lottery) çekilişi için yeni dönem başvuruları merakla bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, başvurular her yıl sonbahar aylarında yapılmaktadır.
GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Çeşitlilik Vizesi - DV Lottery) başvuruları, her yıl olduğu gibi sonbahar aylarında alınacak. Geçtiğimiz yıl başvuruların 2 Ekim 2024 ile 5 Kasım 2024 tarihleri arasında alındığı göz önüne alındığında, DV-2027 dönemi için başvuruların da benzer bir takvimle gerçekleşmesi bekleniyor.
Kesin tarihler henüz ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulmadı, ancak başvuruların Ekim ayında başlaması ve Kasım 2025'in ilk haftasında sona ermesi tahmin ediliyor. Adaylar başvurularını yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan dvprogram.state.gov adresi üzerinden elektronik olarak yapmalıdırlar.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı sunan Green Card çekilişine (DV Lottery) başvurmak için izlenmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken kritik noktalar aşağıdadır.
Başvuru Ücreti: DV Lottery'e başvuru yapmak temelde ücretsizdir. (Ancak, son düzenlemeyle 1 USD kayıt ücreti ödeme zorunluluğu getirilmiştir.)
Resmi Site: Başvuru, herhangi bir aracı kuruma gerek kalmadan, DV Lottery'nin resmi internet sitesinden yapılmalıdır.
Dil ve Doğruluk: Başvuru sitesi İngilizcedir. Bu nedenle formdaki tüm aşamaların iyi anlaşılması ve bilgilerin hatasız bir şekilde girilmesi gerekir.
⚠️ ÖNEMLİ UYARI: Verdiğiniz metinde geçen https://www.dvlottery.com/ adresi resmi site değildir. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tek ve resmi başvuru adresi https://dvprogram.state.gov/ şeklindedir. Başvurunuzu yalnızca resmi site üzerinden yapınız.
Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar
Biyometrik Fotoğraf: Başvuruda istenilen fotoğrafın verilen ölçülerle birebir uyumlu olması şarttır. Genellikle 600x600 piksel, beyaz fonlu ve gözlüksüz fotoğraf istenir. Kurallara uymayan fotoğrafla yapılan başvurular diskalifiye edilir.
Konfirmasyon Numarası: Başvuru formunu doldurup gönderdikten sonra size bir konfirmasyon numarası (onay numarası) verilecektir. Bu numara:
Başvurunuzun yapıldığını teyit eder.
Çekiliş sonuçlarını öğrenmek için tek yoldur.
Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmadığı için çok iyi saklanması gerekmektedir.
Sonuç: Başvuru yapıldıktan sonra, çekiliş sonucunun olumlu olması beklenir. Sonuçlar genellikle bir sonraki yılın Mayıs ayında açıklanır.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz oturum ve çalışma izni sağlayan Green Card (Çeşitlilik Vizesi - DV Lottery) çekilişi için başvurular devam ediyor. Başvurunun geçerli sayılması için adayların hem temel şartları sağlaması hem de fotoğraf kurallarına eksiksiz uyması gerekiyor.
Başvuru Şartları
ABD'de yaşama ve çalışma hakkı sunan çekilişe katılmak için adayların başlıca iki şartı yerine getirmesi gerekmektedir:
Ülke Uygunluğu: Adayın, çekiliş programına uygun ülkelerden birinde doğmuş olması gerekir.
Eğitim veya İş Deneyimi: Bu iki seçenekten en az birinin sağlanması zorunludur:
Eğitim: En az lise diplomasına (12 yıllık temel ve ortaöğretim) sahip olmak.
İş Deneyimi: Aksi halde, son beş yıl içinde en az iki yıl eğitim veya deneyim gerektiren bir meslekte iki yıl profesyonel mesleki deneyime sahip olmak.
Başvuru ve Fotoğraf Kuralları
Başvurular, yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi adresi üzerinden yapılmalıdır: dvprogram.state.gov
Fotoğraf Boyutu: Başvuru sırasında yüklenen biyometrik fotoğrafın 600x600 piksel boyutunda olması gerekir.
Arka Fon: Fotoğrafın mutlaka beyaz arka fonda çekilmiş olması gerekir.
İfade ve Aksesuarlar: Fotoğrafta gözlüksüz ve nötr bir yüz ifadesiyle (gülümseme vb. olmadan) yer alınması şarttır.
Önemli Not: Kurala uygun olmayan fotoğraflar veya hatalı bilgilerle yapılan başvurular diskallifiye edilir.