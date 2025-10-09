Green Card başvurusu ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2025- 2026 Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Çeşitlilik Vizesi - DV Lottery) başvuruları, her yıl olduğu gibi sonbahar aylarında alınacak. Geçtiğimiz yıl başvuruların 2 Ekim 2024 ile 5 Kasım 2024 tarihleri arasında alındığı göz önüne alındığında, DV-2027 dönemi için başvuruların da benzer bir takvimle gerçekleşmesi bekleniyor.

Kesin tarihler henüz ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulmadı, ancak başvuruların Ekim ayında başlaması ve Kasım 2025'in ilk haftasında sona ermesi tahmin ediliyor. Adaylar başvurularını yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan dvprogram.state.gov adresi üzerinden elektronik olarak yapmalıdırlar.