Green Card başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte DV-2025 Green Card başvuru ekranı

ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte Green Card başvuru tarihleri açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çalışma hakkı kazanmak isteyen birçok kişi, Green Card başvurularına dair detayları merak ediyor. Peki Green Card başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? Kimler başvurabilir? İşte Green Card başvurularına dair detaylar...

GREEN CARD BAŞVURULARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak. 7 Kasım Salı günü Türkiye saati ile 19:00'da sona erecek. Green Card başvurularında artık pasaport şartı aranmıyor. Başvurmak isteyen adaylar pasaportlarını yenilemeden kura çekimine katılabilir.

GREEN CARD BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Konsolosluğun sitesinde yer alan bilgilere göre:

1. Uygun kişiler, her yılın Ekim/Kasım aylarında belirtilen kayıt döneminde https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden bir başvuru gönderebilir.

2. DV başvurunuzun durumunu kontrol edin. Mayıs ayı başlarında, katılımcılar DV başvuru durumlarını kontrol edebilir ve https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki Başvuru Durumu Kontrolü’ne tıklayarak seçilip seçilmediklerini görebilirler. Katılımcıların Başvuru Durumu Kontrolü aracılığıyla bilgilerine erişebilmeleri için onay numaraları olmalıdır. Bu web sitesi, Çeşitlilik Vizesi katılımcılarının seçildikleri konusunda bilgilendirildikleri, başvurularına nasıl devam edeceklerine dair talimatlara ulaştıkları ve göçmen vize mülakatı randevu tarihi ve saati hakkında bilgilendirildikleri TEK web sitesidir. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın DV başvuru sonuçlarınızı size bildirmeyeceği veya onay numaranızı veremeyeceğini bilmenizi isteriz.

3. Vize mülakatı randevunuza dair bildirim alın. Kentucky Konsolosluk Merkezi (KCC), DV programına seçilenleri yapılacak işlemler hakkında e-posta yoluyla bilgilendirecektir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

• Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.



• Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.



• Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.



• Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.



• Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.



• Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.



• Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.



• Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.



• Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.