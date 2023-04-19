Gümüş Enstitüsü tarafından hazırlanan 2023 Gümüş Araştırma Raporu'nda, küresel gümüş talebinin geçen yıl 1,24 milyar ons ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı bildirildi.

Küresel gümüş talebi böylece yüzde 18 artış kaydetti.

AA'nın aktardığı raporda ''Çin'in Kovid-19 politikaları olmasaydı talep bu rakamdan da daha yüksek seviyede olabilirdi'' ifadelerine yer verildi.

Güçlü talep ve arzın değişmemesiyle geçen sene küresel gümüş piyasasındaki açığın 237,7 milyon onsla rekor seviyeye çıktığına vurgu yapılan raporda, 2021 yılında gümüş arz açığının 51,1 milyon ons olduğu hatırlatıldı.

Raporda, 2023 yılında küresel gümüş talebinin 1 milyar 167 milyon ons ve küresel gümüş açığının 142,1 milyon ons olabileceği öngörülerine de yer verildi. AA