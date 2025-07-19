Gurbetçinin getirdiği euro, esnafın yüzünü güldürüyor

Palandöken, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yurt dışında yaşayan ve yaz tatili için Türkiye'ye dönem vatandaşların ülkeye önemli döviz girdisi sağladığına dikkat çekti.

Bu yıl, özellikle euronun ve diğer yabancı para birimlerinin yükselmesinden kaynaklı esnafın yüzünü güldürecek bir beklenti söz konusu olduğuna dikkat çeken Palandöken, "Vatandaşlarımız memleketlerine, anne-baba ziyaretine geldiklerinde A’dan Z’ye birçok meslek dalında ihtiyaçlarını karşılıyor, hatta giderken beraberlerinde birçok ürünü götürerek ekonomiye adeta can suyu oluyor.

Bu can suyu, esnaf için mevsimsel olarak her yıl tekrarlanan bir canlılık sağlıyor. Gelen döviz miktarının kişi başı ortalama 15 bin euro civarında olduğunu da tahmin ediyoruz." dedi.

"700-800 milyar TL civarında döviz girişi gerçekleşiyor"

Yurtdışında çalışıp Türkiye’ye gelen vatandaşların burada önemli harcamalar yaptığına değinen Palandöken, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklarına giysi alıyor, restoran ve lokantalarda özlemini duyduğu, kendi mutfak lezzetlerine uygun ürünleri tüketmek istiyor. Düğün mevsiminde altın alıyor, nişanlar düzenleniyor. Düğün salonları, taksiciler, çiçekçiler, tatlıcılar gibi herkes bu hareketlilikten nasibini alıyor. Bu döviz girişi ekonomimiz için vazgeçilmez. Ayrıca, gelen vatandaşlarımız evlerinin mimarisini değiştiriyor, tadilat yapıyor ya da oturdukları evlerin bakımını üstleniyor.

Tüm bu harcamalar, inşaat ve dekorasyon başta olmak üzere pek çok sektöre katkı sağlıyor. Her yıl artarak devam eden bu hareketlilik sayesinde ülkemize 700-800 milyar TL civarında döviz girişi gerçekleşiyor. Bu paralar, hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de burada yaşayan aile bireylerinin geçimlerine destek oluyor.

Palandöken, Avrupa’da yaşayan vatandaşların tatil sürelerine bağlı olarak Türkiye’de kalma süreleri uzadığını söyledi. Palandöken'e göre bu kişiler sadece ekonomik değil, sosyal anlamda da büyük katkı sağlıyor.

Palandöken son olarak, "Özellikle Anadolu ve Doğu Anadolu’ya gelen kişiler memleketlerinin havasını soluyarak hem huzur buluyor hem de bıraktıkları dövizle esnafa, sanatkâra ve ülke ekonomisine önemli katkı sunuyorlar" dedi.