Gürok Grup'tan Aizanoi Antik Kenti kazılarına destek

Ülkemizin görülmeye değer kültürel miraslarından biri olan Aizanoi Antik Kenti, yeniden keşfedilmiş ve kalıntıları günümüze kadar sağlam şekilde gelmiş en büyük Roma kentlerinden biri. 2020 yılından bu yana Aizanoi Antik Kenti kazılarının ana sponsoru olan Gürok Grup, bu özel alanın daha çok kişi tarafından ziyaret edilmesi ve bölgenin canlılığına katkı sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

2020 yılından bu yana Gürok Grup ana sponsor

Kütahya’da doğan ve 140 ülkeye yenilikçi ürünler ulaştıran Gürok Grup için kültürel mirasa yatırım yapmak önemli bir misyon. 2012'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Aizanoi Antik Kenti kazı çalışmaları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPU) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülüyor. 2020 yılından bu yana kazı çalışmalarının ana sponsorluğunu üstlenen Gürok Grup, bu projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Kütahya Valiliği, Kütahya Müze Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüyor.

“Kazandıklarını şehrimize geri verme misyonuyla yola çıktık”

Kalkınma ve refahın; sosyal ve kültürel yönleriyle de ele alındığı zaman başarılı olacağına inanan Gürok Grup, bütünlüklü bir toplumsal kalkınma için kültür ve sanata destek oluyor. Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, antik kent kazılarının sponsorluğunu üstlenirken nasıl bir misyonla harekete geçtiklerini şu sözlerle aktardı: “Gürok Grup olarak tüm faaliyetlerimizde ‘sınırsız düşün, cesur davran, iyi yap’ değerleriyle hareket ediyoruz. Her zaman daha sürdürülebilir bir gelecek için işimizi iyi yapmaya; hayata, doğaya ve ülkemize değer katmaya odaklanıyoruz. Kültürel mirasın korunmasını ve tanıtılmasını bu kapsamda değerlendiriyoruz. Kazandıklarını geri verme, Kütahya’yı yalnızca bir sanayi şehri değil, turistik ve kültürel zenginlikleriyle de tanınan bir şehir haline getirme vizyonuyla Aizanoi Antik Kenti kazılarını 2020 yılından bu yana destekliyoruz. Kalkınmanın tek koldan değil, her alanda potansiyelini gerçekleştirmekle mümkün olduğunun bilinciyle kültür ve sanata olan desteğimizi sürdüreceğiz. Dönemin yaşamına, kent kültürüne ışık tutan bu kazılar; kültürel miras ve Kütahya’nın turizm potansiyeli açısından da paha biçilemez bir değere sahip.”

Her yıl artan sayıda ziyaretçi ile Aizanoi ilgi görmeye devam ediyor

Her yıl artan sayısı yerli ve yabancı turistin Aizanoi’yi ziyaret ettiğini belirten Argat şöyle konuştu: “Gürok Grup olarak Aizanoi’yi tanıtma konusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın meyvelerini verdiğini görüyoruz. 2023 yılında Aizanoi Antik Kenti’ni ziyaret eden kişi sayısı 2020 yılına göre yüzde 143.71’lik artışla 44 bin 842’ye ulaştı. Pandeminin de dahil olduğu 3 yıl gibi bir sürede bu denli artışı oldukça olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Kütahya’yı turistik ve kültürel zenginlikleriyle de tanınan bir marka şehir haline getirme vizyonuyla çalışmaya devam ediyoruz.”

2 bin öncesine ait eserler gün yüzüne çıkarıldı

M.Ö. 3 bine dayanan tarihi ve tiyatro, stadyum, agora ve Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, iki hamam, dünyanın ilk ticaret borsa binası, sütunlu cadde, Kocaçay üzerinde ikisi ayakta kalmış beş köprü, iki agora, gymnasium, Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller, antik bir bent, su yolları ve kapı yapıları bulunuyor.

Gürok Grup desteğiyle süren Aizanoi Antik Kenti kazı çalışmalarında bugüne kadar; 2 bin yıl öncesine ait, 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip erkek heykelinin yanı sıra Yunan mitolojisinde aşk tanrısı olarak bilinen “Eros” ile şarap tanrısı “Dionysos” ve yarı tanrı “Herakles”in heykel başları gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarda ayrıca Romalı kadınların kullandıkları farklı renklerde allık, farlar ve çok sayıda parfüm şişesi bulundu.

Sürdürülebilirlik şirketin 75 yıllık tarihinde öne çıkan değerlerinden biri

2020 yılından bu yana ana sponsor olduğu Aizanoi Antik Kent kazı çalışmalarına desteğini sürdüren Gürok Grup tüm faaliyetlerinde “sınırsız düşün, cesur davran, iyi yap” değerleriyle hareket ediyor. Sürdürülebilir bir gelecek için işini iyi yapmaya; hayata, doğaya ve ülkemize değer katmaya odaklanan şirket, bu proje ile bu topraklarda binlerce yıl önce yaşamış medeniyetlere ayna tutuyor ve geleceğe dair dersler çıkarıyor. Gürok Grup 75. yılını kutlamış, kurum kültürüne ve deneyim aktarımına saygı duyan köklü bir şirket olarak tarihe ve geçmiş medeniyetlerin katkılarına değer veriyor.