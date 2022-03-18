Ford Otosan Genel Müdürlüğü’ne, Ford Otosan Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt atandı. Peki, Güven Özyurt kimdir? İşte açıklamanın detayları ve Güven Özyurt’un biyografisi:

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan Genel Müdürlüğü’ne, Haydar Yenigün’ün Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı olarak atanması nedeniyle, 1 Nisan 2022 itibarıyla geçerli olmak üzere, halen Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Güven Özyurt getirildi.

GÜVEN ÖZYURT KİMDİR?

Peki, Güven Özyurt kimdir? İşte Özyurt’in biyografisi:

Ford Otosan’a 1990 yılında mühendis olarak katılan Özyurt, ürün geliştirme, servis ve kalite mühendisliği, ihracat ve satış planlama, Kocaeli fabrikaları proje liderliği, malzememe planlama gibi birimlerde çeşitli görevler üstlendikten sonra 2010 yılında Malzeme Planlama ve Lojistik Genel Müdür Yardımcılığı’na, 2014 yılında Satın Alma Genel Müdür Yardımcılığı’na ve en son Temmuz 2019’da Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Özyurt, İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi Programını ve Harvard Business School İleri Yönetim Programı’nı tamamladı.

CEM TEMEL KİMDİR?

Ford Otosan’ın halen Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Cem Temel ise 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere operasyonlar ve yeni projeler genel müdür yardımcılıklarının birleştirilmesi sonucunda yeni oluşturulan Operasyonlar ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. Temel, 1993 senesinde mühendis olarak kalite biriminde Ford Otosan’a katılmış, pres ve takım-kalıp birimlerinde çeşitli yöneticilik rolleri üstlendikten sonra 2013 yılında Gölcük Fabrika Müdürlüğü’ne, 2016 yılında Kocaeli Fabrikaları ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcılığı’na ve en son olarak Temmuz 2019’da Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştı. Temel, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunu ve İstanbul Üniversitesi’nden İşletme dalında yüksek lisans derecesine sahip bulunuyor.