Pandemi öncesi saç ekiminden kaş tasarımına, botox işlemlerinden zayıflamaya kadar pek çok işlem için yoğun yabancı hasta alan güzellik sektörü, yerli potansiyelini artırmaya yöneldi. Yeni normalde güzellik ve bakım talebinde artış yaşansa da sektör asıl toparlanmayı 2021 ve 2022 yılında bekliyor. Güzellik ve bakım kuruluşları, sağlık turizmindeki yavaşlamayı yurtiçi yatırım hamleleri ile telafi etmeyi planlıyor.

YAZI: Özlem Bay Yılmaz

Korona virüsünün etkisiyle evlere kapana tüketiciler, kişisel bakım ve güzellik işlemlerini kendileri yapmak durumunda kaldılar. Hatta bu dönemde tüketiciler saçını evde boyamayı bile öğrendi. Ancak bunların dışında da pek çok güzellik ve bakım ihtiyacı söz konusu. Yeni normal döneminde; kaş tasarımından saç ektirmeye, botox işlemlerinden zayıflama ve diş bakımına kadar farklı alanlardaki işlemler için profesyonel yardıma ihtiyaç duyanlar, klinikler ve güzellik merkezlerine başvuruyor. Pandemi öncesi bu işlemler için yoğun yabancı hasta alan güzellik kuruluşları artık, yurtiçinden gelen taleplere farklı kampanyalarla cevap veriyor. Asıl toparlanmayı 2021 ve2022 yılında bekleyen güzellik sektörü temsilcileri, sağlık turizmindeki yavaşlamayı yurtiçi yatırım hamleleri ile telafi etmeyi planlıyor.

GENİŞLEME PLANLIYOR

1 Haziran’da sınırlı olarak çalışmaya başladıklarını belirten Rene Clinic Kurucu Ortağı Prof. Dr. Reha Yavuzer, bu doğrultuda kabaca yüzde 40 kapasiteyle çalıştıklarını ifade ediyor. Reha Yavuzer, “Sektörde gerek hastalarımızın sağlık açısından endişe duymaları gerekse varolan ekonomik durum nedeniyle yüzde 50’lere yakın daralma söz konusu. Pandemi sürecinde en çok etkilenen konulardan biri tabi ki sağlık turizmi oldu. Sağlık turizmi açısından yoğun etkilenen yerler bu süreci daha da ağır geçirdiler. Biz günlük olarak kabaca yüzde 15 ile 20 arasında yabancı hasta almaktaydık. Bu hastaların tamamına yakını şu anda gelemiyorlar” diye anlatıyor.

Gerek yerli, gerekse yabancı hastadaki sayısal daralmanın şu aşamada telafi edilebilir gözükmediğinin altını çizen Reha Yavuzer, şunları ekliyor: “Bu nedenle 2020 yılını küçülme, ardından 2021 ve 2022 de tekrar toparlama süreci olarak sektörel açıdan düşünmekte fayda var. Bu dönem aslında yatırım için kötü bir dönem olarak düşünülse de şu akılda tutulmalıdır ki genelde kriz dönemleri büyüme yapmak isteyen yapılar için her zaman fırsatlar taşır. Biz de 2020 yılında gerek ulusal gerekse uluslararası bazda genişleme planlamaktayız. Bu planlar çerçevesinde gerekli adımlar atılarak aynı zamanda ülkemiz ekonomisinin tekrar toparlama sürecinde de faydalı olacağını düşünmekteyiz.”

İLGİ 3 KATI ARTTI

5 yılda 27 şubeye ulaşan Emsal Doğan Güzellik Merkezleri de korona sürecinden etkilenen güzellik şirketlerinden. Yurtiçinde İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, İzmir, Eskişehir, Muğla, Bodrum, Samsun, Aksaray, Antalya, İzmit, Konya, Bursa, Edremit’de, yurtdışında ise Almanya – Düsseldorf’ta şubeleri bulunan merkez, pandemi döneminde kapılarını kapattı. Haziran aynından itibaren ise kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyen Emsal Doğan Güzellik Merkezleri Kurucusu Emsal Doğan, “Bu dönemde uygulamalarımız ile ilgili pek çok kısıtlama geldi. Buna rağmen pandemi öncesinin üç katı randevu alıyoruz. İşimiz gereği zaten hijyene önem veriyoruz. Bizim için bu anlamda çok da fazla bir değişiklik olmadı diyebilirim” diyor.

Pandemi nedeniyle yurtdışı yatırımları bir süre askıya aldıklarından da bahseden Emsal Doğan, “Salgın öncesi Dubai ve Kuveytli yatırımcılarla görüşmelerimiz vardı. Teklifler hala geçerli ama beklemedeyiz. Yurtiçinde ise şubeleşmeye devam edeceğiz. Öncelikle Gaziantep’e şube açacağız” diye ekliyor.

YENİ YATIRIM

1 Haziran’da İstanbul Nişantaşı ve Bağdat Caddesi, İzmir ve Ankara’daki tüm merkezlerini açarak, yeni normal için aldığı tüm önlemlerle yoğun bir şekilde çalışmalarına başladıklarını söyleyen Imperial Turkey’nin Kurucusu Özlem Posbaşoğlu, yeni normalde kilo problemi yaşayanların merkezlerine başvurduğunu ve başvurularda yüzde 40 oranında artış yaşadıklarını belirtiyor. Özlem Posbaşoğlu, şöyle devam ediyor: “Uzun zamandır evlere kapalı olan insanlar artık yazın keyfini en ideal bedenleriyle yaşamak istiyorlar. Merkezlerimizde sunulan her işlemi tercih ediyorlar. Ancak malum içinde bulunduğumuz mevsim yaz olduğundan aynı anda 2 – 3 bölgede yağ kırma etkili, beraberinde sıkılaşma da sağlayan Turbo bu aralar çok revaçta…”

Uzun zamandır yoğun talep aldıkları Antalya merkezini bu yıl açacaklarını ifade eden Özlem Posbaşoğlu, “Şu an bu merkezimizin hazırlıkları içindeyiz. Bununla beraber Bursa ve Adana’dan da oldukça yoğun talepler alıyoruz. Imperial Turkey’in en doğru şekilde büyüyeceği planları yaparak yatırımlarımıza yön vereceğiz” diye ekliyor.

TÜRK HASTALAR AĞIRLIKLI

Saç ekim üzerine yoğunlaşan ASMED Özel Tıp Merkezi’nde ise, korona sonrası öncelik Türk hastalara verilmiş durumda. Eski tempolarında olmasa da 1 Haziran itibariyle çalışmaya başladıklarını ve ağustos sonuna kadar devam edecek bir fiyat indirimi kampanyası yaptıklarını söyleyen ASMED Özel Tıp Merkezi Başhekimi ve Medikal Direktörü Dr. Koray Erdoğan, normalde hastalarının yüzde 95’inin Avrupa, ABD ve Kanada’dan gelmesine rağmen korna salgını sonrası normalleşme döneminde ilk etapta Türk hastalara ağırlık verdiklerini dile getiriyor. Yoğun bir ilgiyle karşılaştıkları söyleyen Koray Erdoğan, şöyle devam ediyor: “Eski tempomuzda olmasa da çalışıyoruz. Bunda salgın sonrası uyguladığımız medikal protokolümüzün, aldığımız ekstra koruma tedbirlerinin büyük etkisi var elbette. Önceliğimizi de Türk hastalara verdik. Ancak önümüzdeki dönemde yabancı ülkelerden gelen hastalarımızın ağırlıkta olacağını öngörüyoruz.”

YÜZDE 20’LİK ARTIŞ

DentGroup olarak pandemi öncesinde bazı kliniklerinde aktif olarak yabancı hastalara hizmet verdiklerini fakat salgının tüm dünyaya yayılması ve uçuşların durdurulması ile bu hasta trafiğinin tamamen kesildiğini belirten Dent Group Yönetim Kurulu Başkanı Efe Çelebi, “Şu aşamada ise önceliğimiz salgın henüz başlamamışken yurtdışından gelen hastalarımızın yarım kalan tedavilerini tamamlamak. Sağlık turizmi açısından diş tedavileri için gelen hastalarımızın tedavileri genellikle başlangıç ve bitiş tedavileri olarak iki aşamada gerçekleşiyor. Bu sebeple bu sürece başlamış hastalarımızın tedavilerini kontrollü bir şekilde yapıyoruz” diye anlatıyor.

2020 yılı için sağlık turizmi konusunda bir beklentileri olmadığına değinen Efe Çelebi, “Fakat 2021 yılının çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Pandemi sonrası ise hastalarımızda yüzde 20 oranında artış gözlemliyoruz” diyor.