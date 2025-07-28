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Haftada 4 gün çalışınca ne oluyor? Araştırma sonucu

Yapılan bir araştırma, haftada 4 gün çalışma sistemine geçen kişilerin performanslarının arttığını ortaya koydu. Tabii kritik nokta maaş kaybı yaşamıyor olmaları.

28 Temmuz 2025 | 10:44
Son Güncellenme: 28 Temmuz 2025 | 11:00
Haftada 4 gün çalışınca ne oluyor? Araştırma sonucu

Birçok ülkeden toplam 2 bin 896 çalışanın katıldığı bir araştırmanın sonucu belli oldu. Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, İrlanda, İngiltere ve Kanada'daki 141 şirkette yapılan araştırma, 4 günlük çalışma modeline ilişkin önemli sonuçlar ortaya koydu. 

Araştırmaya başlamadan önce, katılan tüm şirketler, iş akışlarını yeniden düzenlemek adına yaklaşık 8 haftalık bir hazırlık yaptı. Bu süreçte üretkenliğin korunmasına özen gösterildi. 

Yapılan çalışmalarla verimsiz toplantılar gibi zaman kaybına sebep olan uygulamalara son verildi. Deneme başlamadan 2 hafta önce ve 6 ay sonra çalışanlara zihinsel sağlık ve iş tatminine yönelik aynı anketler uygulandı.

Araştırmanın sonunda ne oldu?

4 günlük çalışma modelinin incelendiği araştırmanın sonucunda, bu modelle çalışan kişilerin işteki performanslarının arttığı ortaya çıktı. Ayrıca bu kişilerin stres ve tükenmişlik seviyeleri azaldı. Genel olarak kendilerini daha iyi hissetlerini söylediler.

Araştırmacılar, bu sistemi test ederken, sistemin pozitif etkisinin zaman içinde azalabileceğini öngörerek denemelerden 12 ay sonra da veri toplamaya devam etti. Sonuçlar, çalışanların memnuniyet seviyelerinin aynı kaldığını gösterdi. 

Çalışmanın sonuçları "Nature Human Behaviour" dergisinde yayımlandı.

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