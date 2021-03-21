Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı… Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı 13-19 Mart’ı kapsayan verilere göre, 100 bin kişideki vaka sayısı bir önceki haftaya oranla en fazla Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur’da düştü. İstanbul’da her 100 bin kişideki vaka sayısı 178,25’ten 251,12’ye, İzmir’de 78,57’den 111,41’e, Ankara’da 68,53’ten 107,99’a yükseldi. İşte il il son durum

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 13-19 Mart’ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, 100 binde en fazla vaka Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova’da görüldü. Her 100 binde vaka sayısı Samsun’da 508,97, Giresun’da 356,35, Sinop’ta 309,06, Balıkesir’de 288,16, Yalova’da 275,31 oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa ise en az vaka sayısı görülen iller olarak sıralandı. Her 100 binde vaka sayısı Şırnak’ta 8,18, Siirt’te 14,20, Hakkari’de 15,69, Mardin’de 17,08 ve Şanlıurfa’da 18,30 olarak kayıtlara geçti.

VAKA SAYISI BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE ARTAN VE AZALAN İLLER

Her 100 binde Kovid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya (6-12 Mart) göre, 11 ilde düştü. Vaka sayısı azalan iller sırasıyla Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale, Burdur, Hatay, Muş, Adana, Osmaniye, Mardin ve Afyonkarahisar oldu.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre 100 bin kişide Sinop’ta 36,5, Gümüşhane’de 32,46, Mersin’de 16,05, Kırıkkale’de 14,36, Burdur’da 14,23, Hatay’da 7,66, Muş’ta 6,08, Adana’da 1,42, Osmaniye’de 0,37, Mardin’de 0,24 ve Afyonkarahisar’da 0,14 azaldı.

İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün. pic.twitter.com/MWa4RsIJDd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2021

70 İLDE ARTIŞ VAR

Diğer 70 ilde ise artış yaşandı. 100 binde Kovid-19 vakasının en fazla arttığı iller ise Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan olarak sıralandı. Vaka sayıları bir önceki haftaya göre 100 bin kişide Kastamonu’da 79,18, Çankırı’da 75,35, Yalova’da 74,98, İstanbul’da 72,87 ve Erzincan’da 70,38 arttı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE VAKA SAYISI ARTIYOR

İstanbul’da her 100 bin kişideki vaka sayısı 178,25’ten 251,12’ye, İzmir’de 78,57’den 111,41’e, Ankara’da 68,53’ten 107,99’a yükseldi.