ARA
Bist 100
5272,44
0,21%
Bist 100
Dolar/TL
18,9012
0,041%
Dolar/TL
Euro/TL
20,0814
0,2577%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0625
0,2344%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1120,98
0,5%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kullandırdığı kredilerde değişikliğe gitti

Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kullandırdığı kredilerde değişikliğe gitti

Türkiye Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilere dair kararda değişiklik içeren Cumhurbaşkanı Karar'ı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

03 Mart 2023 | 09:57
0
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kullandırdığı kredilerde değişikliğe gitti

Düzenleme kapsamında, başvuru tarihi itibarıyla son 3 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının toplam 75 bin lira üzeri faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkârlara, aynı işletme için faiz indirimli kredi kullandırılmayacak.

Kredi kullanacak esnaf ve sanatkarlardan, son 3 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan toplam 75 bin lira üzeri faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına dair taahhütname alınacak.

Söz konusu desteklerden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde ise tüm faiz desteği iptal edilecek.

Değişiklik öncesi esnaf ve sanatkarlar, Halkbank'ın faiz veya hibe desteklerinden 5 yılda bir yararlanabilirken, ilgili maddede kredi tutarına ilişkin herhangi bir limit bulunmuyordu. Böylece Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlara yönelik faiz veya hibe desteklerinden faydalanma şartı 5 yıldan 3 yıla indirilmiş oldu. Ayrıca 75 bin liranın altındaki desteklerden süre beklemeden yararlanmanın da önü açıldı.

Öte yandan değişiklik kapsamında karara eklenen madde ile Halkbank, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan vergi mükellefliği kayıtlarını temin ederek gerekli kontrolleri yapmakla yükümlü olacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1120,98 0,5%
  • ALTIN ONS 1844,72 0,47%
  • BIST 100 5272,44 0,21%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9012 0,041%
  • EURO/TURK LIRASI 20,0814 0,2577%
  • EURO/USD 1,0625 0,2344%
  • INGILIZ STERLINI 1,19836 0,27194%
  • JAPON YENI 136,304 -0,275%
  • KANADA DOLARI 1,35642 -0,22215%
  • RUS RUBLESI 75,415 -0,1126%
Günün En Çok Okunanları
AFAD'ın adrese göre deprem tehlike haritası e-Devlet'te
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
Beyaz Saray: TikTok sorun teşkil ediyor
Beyaz Saray: TikTok sorun teşkil ediyor
EYT Resmi Gazete'de yayımlandı: Yasayla öne çıkan başlıklar
EYT Resmi Gazete'de yayımlandı: Yasayla öne çıkan başlıklar
Resmi Gazete'de bugün (2 Mart 2023)
Resmi Gazete'de bugün (2 Mart 2023)
DASK'a yapılan hasar ihbarı 314 bini aştı, 1,5 milyar lira ödeme yapıldı
DASK'a yapılan hasar ihbarı 314 bini aştı, 1,5 milyar lira ödeme yapıldı
YÖK'ten deprem bölgesindeki 4 il için sınav kararı
YÖK'ten deprem bölgesindeki 4 il için sınav kararı
Otomotiv satışlarında şubat rekoru
GERİ
İLERİ
AFAD'ın adrese göre deprem tehlike haritası e-Devlet'te
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
Beyaz Saray: TikTok sorun teşkil ediyor
EYT Resmi Gazete'de yayımlandı: Yasayla öne çıkan başlıklar
Resmi Gazete'de bugün (2 Mart 2023)
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
Beyaz Saray: TikTok sorun teşkil ediyor
EYT Resmi Gazete'de yayımlandı: Yasayla öne çıkan başlıklar
Resmi Gazete'de bugün (2 Mart 2023)
DASK'a yapılan hasar ihbarı 314 bini aştı, 1,5 milyar lira ödeme yapıldı
Beyaz Saray: TikTok sorun teşkil ediyor
EYT Resmi Gazete'de yayımlandı: Yasayla öne çıkan başlıklar
Resmi Gazete'de bugün (2 Mart 2023)
DASK'a yapılan hasar ihbarı 314 bini aştı, 1,5 milyar lira ödeme yapıldı
YÖK'ten deprem bölgesindeki 4 il için sınav kararı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL