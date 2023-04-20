ARA
Bist 100
5012,34
-0,97%
Bist 100
Dolar/TL
19,4045
0,0341%
Dolar/TL
Euro/TL
21,2844
-0,1709%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0969
0,1187%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1254,16
0,82%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama

Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama

Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin yapılan açıklamada, "Bundan sonraki aşamada, Halkbank dosyası Yüksek Mahkeme'nin görüşleri doğrultusunda, İkinci İstinaf Mahkemesince yeniden değerlendirilip tekrar karara bağlanacaktır. Alt mahkemenin tekrar aleyhimize bir karar vermesi halinde yeniden Yüksek Mahkeme'ye başvuru hakkımız saklıdır." ifadeleri kullanıldı.

20 Nisan 2023 | 11:22
Son Güncellenme: 20 Nisan 2023 | 11:44
0
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama

Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ABD'de banka aleyhine açılan ceza davasına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Halkbank davasıyla ilgili başvuruyu inceleyip dün oy çokluğu ile karara bağlandığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başvurumuzda, Halkbank'ın devlet bankası olması sebebiyle; 1. Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamında, 2. ABD mahkemelerince bugüne kadar verilen kararlardan oluşan teamül hukuku (common law) kapsamında, ABD mahkemelerinde yargılanamayacağımız ileri sürülmüştür. ABD Yüksek Mahkemesi bu argümanlardan ilkini reddetmesine rağmen, İkinci İstinaf Mahkemesinin kararını iptal ederek, dosyayı teamül hukuku bakımından incelenerek yeniden karar verilmesi için İkinci İstinaf Mahkemesine iade etmiştir.

Bundan sonraki aşamada, Halkbank dosyası Yüksek Mahkemenin görüşleri doğrultusunda, İkinci İstinaf Mahkemesince yeniden değerlendirilip tekrar karara bağlanacaktır. Alt mahkemenin tekrar aleyhimize bir karar vermesi halinde yeniden Yüksek Mahkemeye (Supreme Court'a) başvuru hakkımız saklıdır."

Açıklamada temyiz sürecinin, dosyanın iadesiyle devam edeceğinden dolayı jürili duruşmaya dair yargılamanın durdurulması kararının devam edeceği belirtildi.

İlgili Haberler
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
0
  • ALTIN GRAM - TL 1254,16 0,82%
  • ALTIN ONS 2010,44 0,79%
  • BIST 100 5012,34 -0,97%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4045 0,0341%
  • EURO/TURK LIRASI 21,2844 -0,1709%
  • EURO/USD 1,0969 0,1187%
  • INGILIZ STERLINI 1,24431 0,03296%
  • JAPON YENI 134,23 -0,367%
  • KANADA DOLARI 1,34738 0,09695%
  • RUS RUBLESI 81,66 -0,049%
Günün En Çok Okunanları
Merkez Bankası anketinde dolar ve enflasyon yıl sonu beklentisi yükseldi
Gümüş raporu: 2022 ve 2023 için neler söylüyor?
Gümüş raporu: 2022 ve 2023 için neler söylüyor?
Europower Enerji borsada işlem görmeye başlıyor
Europower Enerji borsada işlem görmeye başlıyor
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü PTT, noterler, bankalar kaça kadar açık?
Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü PTT, noterler, bankalar kaça kadar açık?
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nde yeni dönem
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nde yeni dönem
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
Merkez Bankası anketinde dolar ve enflasyon yıl sonu beklentisi yükseldi
Gümüş raporu: 2022 ve 2023 için neler söylüyor?
Europower Enerji borsada işlem görmeye başlıyor
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü PTT, noterler, bankalar kaça kadar açık?
Gümüş raporu: 2022 ve 2023 için neler söylüyor?
Europower Enerji borsada işlem görmeye başlıyor
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü PTT, noterler, bankalar kaça kadar açık?
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nde yeni dönem
Europower Enerji borsada işlem görmeye başlıyor
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü PTT, noterler, bankalar kaça kadar açık?
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nde yeni dönem
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL