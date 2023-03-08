Bankadan yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından Halkbank, kadın kooperatifleri ile kadın girişimcilere gerekli desteği sağlayarak, bölgede üretimin devam edebilmesi için özel finansal destek paketini açıkladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıklanan destek paketi kapsamında, Kadın Kooperatifleri Destek Kredisi ve KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi yer alıyor.

Kadın Kooperatifleri Destek Kredisi ile depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine işletme harcamalarında kullanılmak üzere üst limiti 50 bin TL olan sıfır faizli kredi verilecek.

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren 143 kadın kooperatifinin yararlanabileceği kredi, bir yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere, toplam 36 aya yayılan vadede ve aylık eşit taksitle geri ödenebilecek.

Depremzede kadın girişimciler için oluşturulan KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi ise mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsayacak.

Kadın girişimciler, KGF teminatlı olarak bir yıl geri ödemesiz, toplam 36 ay vadeli işletme kredisinden ve toplam 60 ay vadeli yatırım kredisinden yararlanabilecek.

"Deprem bölgesindeki kadın üreticilere can suyu olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Deprem felaketinden zarar gören üretici kadınlarımızı en hızlı şekilde sosyal ve ekonomik hayata kazandırmak amacıyla hazırladığımız destek paketi ile bölgede dayanışma ve yeniden kalkınma projesini hayata geçirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, destek paketiyle bölge kalkınmasında en önemli rolü üstlenen küçük ve orta ölçekli işletme sahibi kadınların uğradığı kayıpları gidererek, onlara can suyu olacaklarını belirtti.

Halkbank'ın Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile Türkiye genelinde 172 binden fazla kadın girişimciye ulaştığını, toplam 30 milyar TL'yi aşan destekle kadınların iş dünyasında güçlü şekilde yer almasına katkı sunduğunu aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Bölgede yaşayan 13,5 milyon insanımız bu büyük felaketten derinden etkilendi ancak maalesef bu tür felaketlerde en büyük travmayı kadınlar yaşıyor. Kadınlarımız başta barınma, güvenlik gibi temel problemler ile baş etmeye çalışırken hem kendilerinin hem de çocuklarının temel gereksinimlerini fedakarca karşılamaya çabalıyor. Depremden etkilenen iller ve ilçelerde toplam 143 kadın kooperatifinin bulunduğunu tespit ettik. Yine bölgedeki 70 kooperatif ile görüşmeler yaptık.

Aldığımız bilgiler, kadın kooperatiflerimizin faaliyette bulundukları bölgeden ayrılmak istemediğini gösteriyor. Ürettikleri ve sundukları yerel değeri kaybetmek istemeyen kooperatiflerimiz bir an evvel normalleşmek istiyor. Halkbank olarak, üreten, değer katan, ülke ekonomisinin en dinamik kesimini oluşturan kadınlarımızın yanında olmak kurumsal sorumluluğumuz. Bu nedenle deprem bölgesinde Kadın Kooperatifleri Destek Kredisi ve KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi'ni hayata geçiriyoruz."