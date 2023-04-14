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Hatay'ın 3 ilçesinde acil kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Defne ilçelerinde bazı taşınmazların yeni hastanelerin yapımı amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi.

14 Nisan 2023 | 09:33
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Hatay'ın 3 ilçesinde acil kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Cebike Mahallesi ile Defne ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar yeni devlet hastanesinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazların da yeni şehir hastanesinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

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