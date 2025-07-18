Havaist İstanbul'daki yeni rotası ve fiyatını duyurdu

Havaist'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan tarihi yarımadaya seferler dün itibarıyla (17 Temmuz) başladı.

Bilet fiyatı 275 lira olarak belirlenen Sultanahmet hattı araçları, İstanbul Havalimanı ulaşım katındaki 11 numaralı perondan hareket edecek.

Yeni güzergah kapsamında Havaist araçları, Sultanahmet-İspark Dalbastı Otopark-Sultanahmet Parkı Karşısı-Eminönü İskele-Nurtepe Viyadük duraklarına uğrayarak İstanbul Havalimanı'na ulaşacak.

Yolcular, biletlerini Havaist'in internet sitesinden ya da mobil uygulamasından alabilecek. Ayrıca araca binişte nakit, kredi veya banka kartıyla da ödeme yapılabiliyor.