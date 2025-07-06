Hayvan parkı mühürlendi: Valilikten aslan açıklaması

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Manavgat ilçesinde bulunan hayvan parkından gece saatlerinde bir aslanın kaçtığına dair gelen ihbar üzerine ekiplerin hızlıca olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Aslanın Ilıca mevkisinde bir kişiyi yaralamasının ardından ormanlık alana yöneldiğinin tespit edilmesi üzerine alanın müdürlük personeli ve jandarma ekipleri tarafından çevrildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen çalışmalar neticesinde, aslan etkisiz hale getirilerek bulunduğu alandan uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili bahse konu hayvanat bahçesinin faaliyetleri 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Yaşam Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik kapsamında incelenmekte olup yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacaktır."

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Valilik işletme hakkında adli işlem ve soruşturma başlattı

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bulunan "Land Of Lions Aslan Diyarı" isimli hayvanat bahçesinden gece saat 03.21'de bir aslanın kaçtığı belirtildi.

Kaçan aslanın tarlada bekçilik yapan bir vatandaşa saldırarak hafif bir şekilde yaraladığı ifade edilen açıklamada, ormanlık alana yönelen hayvanın etrafının hayvanat bahçesi, Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince koordineli şekilde çevrildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çevre ve insanlar için tehlike arz etmesi nedeniyle kaçan aslanın sağ yakalanması mümkün olmamış olup vurularak itlaf edilmiştir. Olayla ilgili olarak, Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre adli işlem ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Yaşam Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında soruşturma başlatılmıştır."

Hayvan parkı mühürlendi

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren "Land Of Lions Aslan Diyarı" isimli hayvanat bahçesine geldi. Ekipler, burada bir süre çalışma yaptıktan sonra işletmeyi mühürledi.

Hayvan parkından saat 03.21'de kaçan aslan, tarlasında çalışan Süleyman Kır'a saldırarak yaralamıştı. Ormanlık alana yönelen aslan hayvanat bahçesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerince koordineli şekilde çevrilmiş, hayvan vurularak etkisiz hale getirilmişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü de incelenme başlatmıştı. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise aslanı canlı yakalamanın mümkün olmadığı bildirilmiş, hayvanın kaçtığı işletme hakkında adli işlem ve soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.