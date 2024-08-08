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Hazine'den 1,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1,5 milyar dolar tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirdi.

08 Ağustos 2024 | 22:32
Hazine'den 1,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracı

Kurumsal yatırımcılara yönelik sabit kuponlu DİBS ihracının sonuçları, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Bakanlıkça, 9 Ağustos 2024 valörlü, 8 Ağustos 2025 itfa tarihli dolar cinsi devlet tahvili ihracına 1 milyar 550 milyon 100 bin dolar teklif geldi.

Söz konusu teklifin tamamı karşılanarak, 1 milyar 550 milyon 100 bin dolar tutarında devlet tahvili ihraç edildi.

DİBS almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletildi.

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