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  • Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi ve bir kira sertifikası satışı yapacak

Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi ve bir kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 tahvil ihalesi ile bir kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

13 Ekim 2023 | 12:04
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Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi ve bir kira sertifikası satışı yapacak

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Ekim Pazartesi günü yapılacak ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede, 5 yıl (1736 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

17 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.

Aynı gün 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, 5 yıl (1820 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı da yapılacak.

 

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