Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 65,07, yurt içi üretici fiyatları yüzde 47,97 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 1,38 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,6 oldu.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 19,49, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 2,28 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği tahmininde bulunmuştu.

Fiyat artışları

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 72,33, imalatta yüzde 52,80, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,78 ve su temininde yüzde 78,43 artış yönünde oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 46,89, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 63,36, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,13, enerjide yüzde 30,41 ve sermaye mallarında yüzde 53,68 artış görüldü.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,67, imalatta yüzde 1,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,72 ve su temininde yüzde 4,20 yükseliş gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 0,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,57, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,95, enerjide yüzde 2,22 ve sermaye mallarında yüzde 1,53 artış görüldü.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 107,11 ile eğitim grubunda oldu.



ANA HARCAMA GRUPLARI

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda bir önceki aya göre en çok azalan ana grup, eksi yüzde 0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Haziranda aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 3,79 ile konut olarak hesaplandı.

- Yıllık değişimler

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,11 ile eğitim olarak belirlendi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 35'inin endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 103 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık TÜFE 1,64 71,6 Gıda ve alkolsüz içecekler 1,78 68,08 Alkollü içecekler ve tütün 0,07 67,93 Giyim ve ayakkabı -0,58 47,84 Konut 3,79 94,72 Ev eşyası 1,62 67,72 Sağlık 1,69 78,51 Ulaştırma -0,13 65,67 Haberleşme 2,54 52,27 Eğlence ve kültür 0,26 61 Eğitim 3,47 107,11 Lokanta ve oteller 3,09 90,67 Çeşitli mal ve hizmetler 1,56 64,27

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,9, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70,4 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 68,25 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında haziranda aylık bazda en az yükseliş, yüzde 1,53 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 72,98 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri (yüzde) şöyle:

Kapsam



Aylık Yıllık Mevsimlik ürünler hariç TÜFE 1,59 72,98 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 1,9 70,4 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 1,73 71,41 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 1,83 71,98 Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE 1,7 71,74 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE 1,53 ​​​​​​​70,79

(Bitti)