HDI Sigorta ile PSA Finans'tan kaskoda iş birliği

HDI Sigorta; kolay ve hızlı bir süreçle uçtan uca bayide kredi başvurusu ve kredi kullanma deneyimi sunan PSA Finans ile iş birliği anlaşması imzaladı. İki dev firmanın güçlerini birleştirdiği ve stratejik açıdan önem taşıyan iş birliği anlaşması sonucu PSA Kasko adlı ürün otomotiv bayileri üzerinden müşterilerin kullanımına sunuldu. Dünyanın en büyük dördüncü otomotiv grubu olan Stellantis‘in bünyesinde yer alan Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles markalı araçların satışı sırasında otomotiv bayilerinde müşteriler ‘PSA Kasko’dan faydalanabilecek.

Güçlerimizi birleştirdik

Pazarın güçlü firmalarıyla iş birliği gerçekleştirmenin acentelere daha nitelikli çözümler sunmak için önem arz ettiğinin altını çizen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, “HDI Sigorta olarak Türkiye’nin her noktasında iş ortaklarımız aracılığıyla hizmet sunup, müşterilerimizi uluslararası ekonomik gücün tüm olanaklarıyla buluşturuyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize sigorta ve kasko konusunda da birçok farklı ürün ve çözüm sunuyoruz. Kolay ve hızlı süreci ile uçtan uca otomotiv bayisinde kredi başvurusu ve kredi kullandırımı deneyimi sunan PSA Finans ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sonucunda PSA Kasko adlı ürünümüzle pazardaki yerimizi almış olduk. Bu sayede dünyanın en büyük dördüncü otomotiv grubu olan Stellantis bünyesinde yer alan Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles markalı araçların satışı sırasında otomotiv bayilerinde PSA Kasko isimli markalı kasko ürünümüzün satışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca PSA Kasko ürünümüzle HDI Sigorta’nın standart kasko ürünündeki genişletilmiş teminatları ile herhangi bir ön muafiyet olmaksızın yetkili servis ve orijinal parça güvencesi de sunuyoruz” dedi.

PSA Kasko ile müşterilere etkili bir çözüm sunacaklarının altını çizen PSA Finans Genel Müdürü Uğur Balçık, “Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles markalarımıza özel olarak tasarladığımız PSA Kasko ürünümüzü HDI Sigorta ayrıcalıkları ile müşterilerimize sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yeni iş birliğimiz, müşterilerimize daha geniş kapsamlı ve etkili koruma sağlama konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır. Müşterilerimizin talep ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak, ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın; “Otomobillerine tutkuyla bağlı araç sahiplerimize kaliteli ve güvenilir bir servis deneyimi yaşatmak için sunduğumuz marka kasko hizmetini HDI Sigorta ile de sunacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. PSA Kasko ile hasar onarımı gerektiren durumlarda uzman kadrolarımız gözetiminde ve orijinal yedek parçalar kullanılarak hızlı ve güvenilir şekilde tamamlanacak ve araç sahipleri yollarına yetkili servis güvencesiyle ilk günkü gibi devam edecek” dedi.