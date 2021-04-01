Hepsiburada, Hepsifly markasıyla uçak bileti satışına başladı. Hepsifly markasıyla kolay bilet satın alma imkanı sunan e-ticaret platformunun, yakın dönemde seyahatler için farklı ürün ve hizmetler de hayata geçirmesi bekleniyor.

Hepsiburada’nın açıklamasına göre, salgın sürecinde yatırımlarına ara vermeden devam eden şirket, yurt içi ve yurt dışı uçak bileti satın alabilme imkanı tanıyan Hepsifly markasıyla 2021 yılına hızlı bir başlangıç yaptı.

Hepsiburada hesabı olan herkes, yeni bir hesap oluşturmadan mevcut hesabıyla giriş yaparak Kültür ve Turizm Bakanlığı A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesine sahip ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi olan Hepsifly üzerinden seyahat hizmetlerinden yararlanabilecek ve kayıtlı kredi kartlarıyla hızlı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilecek.

Basit bir kullanım mantığına sahip Hepsifly’da kullanıcılar, nereden nereye uçacağını, uçuş tarihlerini, kaç kişi için bilet baktığını ve hangi sınıfta uçmak istediğini seçerek, farklı uçuş seçeneklerini listeyebilecek.

Platformdaki “biletlerim” sekmesi Hepsiburada’nın siparişler kısmı ile bağlantılı olarak çalıştığı için, kullanıcılar satın aldıkları biletlere Hepsiburada’nın siparişler kısmından da ulaşabilecek. Ayrıca alternatif turizm lokasyonlarından, seyahat için pratik önerilere farklı konularda içeriklere de kolayca erişilebilecek. Hepsifly’da lansmana özel vade farksız 3 ay taksit imkanı da mevcut.

Şirket, Hepsifly markası altında yakın zaman içerisinde farklı seyahat ürün ve hizmetleri de sunmaya başlayacak.

“Paydaşlarımıza fayda sağlayacak yatırımlara devam edeceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Grup Başkanı Murat Büyümez, Hepsifly’ın, Hepsiburada’nın e-ticarette sahip olduğu deneyimi ve teknolojik altyapısını turizme ve ekonomiye katkı sunmak için seferber ettiğini bildirdi.

Farklı ihtiyaçlara sahip tüm paydaşlara iyi bir alışveriş deneyimi sunmak için çalıştıklarını, müşterilerin ihtiyaçlarına kulak verdiklerini ve onların taleplerine uygun çözüm geliştirdiklerini kaydeden Büyümez, şu açıklamalarda bulundu:

“Hepsifly markası da bu anlayışla pazardaki lider hizmetlerimiz arasına kattığımız yenilikçi hizmetimiz. Bölgenin lider ‘süper uygulaması’ olma ve bu topraklardan global bir başarı hikayesi çıkarma vizyonuyla tüm paydaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ve onlara fayda sağlayacak yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda, Hepsiexpress ile sunduğumuz geniş ürün portföyümüzü daha da genişletmeye, Hepsiglobal ile de işletmelere birer dünya oyuncusu olma fırsatı sunuyoruz. Yeni markamızı da bu anlamda attığımız bir adım olarak görüyoruz. Salgın döneminde e-ticarete ve sektörün lideri konumundaki markamıza artan ilginin, turizme ve ülkemizin sürdürülebilir ekonomik büyümesine de katkı sunmasını umut ediyoruz.”