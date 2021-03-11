Capital Dergisi, Globaldeki 50 Türk Kadın Lider listesini açıkladı. Türkiye’den yurt dışına transfer olan kadın yöneticilerin her biri milyarlarca dolarlık büyüklükleri yönetiyor.

Capital Dergisi bu yıl da Türk kadın yöneticilerin global yetenek haritasında nasıl konumlandığını araştırıp Global 50 Türk Kadın Lider listesini oluşturdu. Yönettiği 45 milyar Euroluk büyüklük ile Vodafone Grubu Avrupa CEO’su ve Vodafone Grubu İcra Kurulu Üyesi Serpil Timuray listenin ilk sırasında yerini aldı. 111 milyar dolarla First Republic Bank Başkanı Hafize Gaye Erkan ikinci, 408 milyar Euro ile ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi Pınar Abay listeye üçüncü olarak isimlerini yazdırdı.

Araştırmada bazı uluslararası şirketler daha fazla ön plana çıktı. Örneğin Unilever Türkiye, Unilever’in dünya çapındaki global yönetici koltuklarına yetenek sağlayan ilk 10 pazarı arasında yer alıyor. 126 Türk yönetici Unilever’in global yönetim seviyelerinde görevli. Bu yöneticilerin 72’si ise kadınlardan oluşuyor. Sadece son 2 yılda Unilever Türkiye’den 47 yetenek global ve bölgesel rollere atanmış durumda. Bu kişilerin 33’ü kadın.

Listenin ilk 10’unda bankacılık sektöründen liderlerin ön plana çıktığı görülüyor. Global rollere atanan Türk kadın liderler ise, başarı konusunda çok iddialı. Bazı şirketlerin de kadınları erkeklerden daha fazla global rollere göndermesiyle dikkat çekiyor.

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İŞTE GLOBAL 50 TÜRK KADIN LİDER LİSTESİ