ING Türkiye, 2011 yılından bu yana gerçekleştirdiği "Tasarruf Eğilimleri Araştırması"nı, daha zengin, kapsamlı ve derinlemesine bir içerik sunmak amacıyla Nielsen işbirliğiyle yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, bu araştırmayla kentsel yerleşim yerlerinde bireylerin tasarruf eğilimlerini inceleyerek, kamuoyuna yönelik açık bir kaynak sunuyor.

Daha zengin, kapsamlı ve derinlemesine bir içerik sunmak amacıyla Türkiye'deki araştırmasını Nielsen işbirliğiyle yenileyen ING Türkiye, tasarruf eğilimlerine ilişkin önemli içgörüler elde edilmesine katkı sağlıyor. Metodoloji ve içerik kapsamında yenilenen araştırma, finansal durum memnuniyeti, finansal kararlar, bütçe takibi, borçluluk durumu gibi konularla ilgili genel yaklaşımlarda veriler sunuyor.

ING Türkiye'nin kapsamlı veri setleri ve derinlemesine analizlerle zenginleştirdiği araştırma, sosyo-ekonomik durum, eğitim seviyesi, medeni durum ve çocuk sahibi olma gibi faktörlerin de etkilerini dikkate alıyor.

‘GELECEĞE YATIRIM’ EN ÖNEMLİ NEDEN

2024 yılı üçüncü çeyrek araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de her iki kişiden biri tasarruf yapıyor. Katılımcıların yüzde 55'i tasarruf sahibi olduklarını, bu kitlenin yüzde 72'si ise düzenli tasarruf ettiğini aktarıyor. Düzenli tasarruf yapanların yüzde 18'i, gelirlerinin yüzde 10'undan azını, yüzde 81'i ise gelirlerinin yüzde 20'sinden azını tasarrufa ayırıyor. Tasarruf motivasyonları incelendiğinde, geleceğe yatırım en önemli neden olarak dikkati çekiyor.

EN ÇOK ALTIN TERCİH EDİLİYOR

Tasarruf aracı tercihlerinde, katılımcıların yüzde 52'si altın, değerli taşlar ve metal hesaplara, yüzde 24'ü "TL Vadeli Hesap"a, yüzde 20'si yastık altı döviz ve lira yöntemine başvuruyor. Hisse senedi ve borsaya yatırım yapanlar ise yüzde 17 oranında. Kadınların yüzde 20'si, yastık altı tasarrufu erkeklere göre daha fazla tercih ederken, erkeklerde yüzde 16 ile bireysel emeklilik fonları öne çıkıyor.

25-44 YAŞ ARASININ TERCİHİ BORSA

25-44 yaş grubu, yüzde 23 oranla borsa-hisse senedine en fazla yatırım yapan kitle konumunda. Tasarrufu olanların ortalama getiri beklentisi orta vadeye odaklanırken, genç yaş grupları ile lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip olanlar, kısa vadede getiri bekliyor. Araştırmaya göre, yaklaşık her 2 kişiden biri borcu olduğunu aktarıyor. Tasarrufu olanların yüzde 53'ü, olmayanların ise yüzde 62'si borçlu olduğu bilgisini paylaşıyor.

HARCAMALARINI KONTROL EDİYORLAR

Araştırma, bireylerin finansal konulara yaklaşımlarını da detaylı bir şekilde inceliyor. Katılımcıların yüzde 64'ü, finansal sağlıklarını korumak amacıyla harcamalarını kontrol ediyor. Yaklaşık her 2 kişiden 1'i ise daha yüksek gramajlı ürünleri tercih ederek, indirimleri bekleyerek veya sadece zorunlu ihtiyaçlarını satın alarak finansal sağlığını korumayı hedefliyor. Bu kitlenin yüzde 19'u, parayı daha kazanç sağlayan ürünlerde değerlendirdiğini, yüzde 17'si yatırımlarını çeşitlendirmeyi tercih ettiğini belirtiyor. Finansal durumundan memnun olduğunu kaydedenlerin oranı yüzde 44; finansal durumu yönetmenin kolay olduğunu aktaranların oranı ise yüzde 41 olarak gerçekleşiyor.

Katılımcıların yüzde 94'ü bankacılık hizmeti alırken, son bir ayda internet veya mobil bankacılık hizmeti kullananların oranı ise yüzde 89'a ulaşıyor. Yatırım ürünleri konusunda bilgili olduklarını ifade edenlerin oranı, genel kitlede yüzde 53'u buluyor. Bu konuda erkekler, yüzde 58 ile kadınlardan 11 puan daha yüksek orana sahip. Her zaman aylık bütçe takibi yaptığını belirtenlerin oranı ise yüzde 20 seviyesinde kalıyor.

‘KAMUOYUNA AÇIK BİR KAYNAK YARATMAK ÖNEMLİ’

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, sürdürülebilirliği stratejik öncelikleri arasında konumladıklarını, bu kapsamda yenilikçi ürünler ve bilgi paylaşımıyla finansal sağlığın güçlendirilmesine katkı sağladıklarını belirtti.

Finansal sağlığı güçlendirmek için tasarrufu destekleyici dijital finansal araçlar sunmanın önemine inandıklarını aktaran Gökgöz, "İnovatif ürün ve hizmetlerimizle Türkiye'nin tasarruf bankası olma yolunda ilerliyoruz. Bu yaklaşımla, dijital, yüksek kazanç sağlayan, inovatif 'Turuncu Hesap' gibi yatırım araçlarımızla müşterilerimizi desteklerken, aynı zamanda tasarruf konusunda kamuoyuna açık bir kaynak yaratmanın da önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nı yenilemekten ve zenginleştirmekten mutlu olduklarını aktaran Gökgöz, şunları kaydetti:

"Güncellenen metodolojimiz sayesinde bireylerin finansal kararlarını nasıl şekillendirdiğini daha bütüncül bir perspektifle ele alıyoruz. Araştırmamız, sektör paydaşları ve akademi için önemli bir referans niteliği taşıyor. Yenilenen araştırmanın, finansal ekosistemin güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." AA