Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, AA muhabirine, Mada Adası’nın ülkenin en nadide köşelerinden biri olduğunu söyledi. İlk günden itibaren ada sakinlerinin Kovid-19 konusunda çok bilinçli davrandığını aktaran Yılmazer, “Salgın sürecinde adamıza korona hiç uğramadı, bu dönemde adamıza turistik ve diğer amaçlı ulaşım da azaldı. Bunun doğal etkisi olarak, koronadan izole bir yaşam sürülebildi. İl Hıfzısıhha Kurulu kararlarımız özellikle adamızı korumak ve tarımsal üretimi devam ettirmek için gayret gösterdik. Ada sakinleri tüm kurallara uyarak sağlıklı şekilde, Kovid-19’dan uzak bu günlere geldiler.” ifadesini kullandı. Yılmazer, salgın sürecinden sonra tüm doğaseverleri ilçede ve adada misafir etmek için hazırlandıklarını dile getirdi.