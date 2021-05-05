Beyşehir Gölü’ndeki irili ufaklı 32 adanın en büyüğü Mada adasında, yaklaşık 30 hanede 180 kişi hayatını sürdürüyor.Ulaşımın her ailede bulunan kayıklarla sağlandığı adada yaşayan Yörükler, Kovid-19 salgınının dünyayı etkisi altına aldığı günden bu yana izole bir yaşam sürüyor. Kayıklarla ulaşıldığı için normalde de çok fazla ziyaretçinin gelmediği, salgın sürecinde de ziyaretin oldukça kısıtlandığı adada, Kovid-19 vakasına rastlanılmadı. Adanın bu özelliğini muhafaza etmesi için sıkı tedbirlerden taviz verilmiyor. Maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara uyan vatandaşlar, birbirlerine misafirliğe gitmiyor, bu süreçte mecbur kalmadıkça ada dışından kimseyle görüşmüyor.
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