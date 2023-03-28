Hırdavatçılar Hardware Eurasia fuarında buluşuyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Hardware Eurasia adı altında gerçekleşecek fuarla, birbirini tamamlayan 4 fuar bir arada olacak. Fuara yurt dışından çok ciddi alım heyetleri getireceğiz." dedi.

Avrasya Hırdavat Fuarı Hardware Eurasia, 24-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Fuar, Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) ve Reed Tüyap Fuarcılık iş birliği ile düzenlenecek.

Hardware Eurasia fuarında, birbirini tamamlayan 4 tane fuar buluşacak. Hardware Eurasia çatısı altında yine Avrasya Endüstriyel Bağlantı ve Sabitleme Elemanları Fuarı, Wire Tech İstanbul Tel Üretimi ve Teknolojileri İhtisas Fuarı ve Tube Steel İstanbul Boru, Profil, Tel Çelik, Üretimi ve İhtisas Fuarı bir arada gerçekleşecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Hırdavat Fuarı Hardware Eurasia, Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (HISİAD) sektör duayenliğiyle Ticaret Bakanlığı’nın destek olduğu bu fuara, yurt dışından çok ciddi alım heyetlerinin geleceğini belirtti.



15 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ



Hem Türkiye içinden hem de Avrupa ülkeleri, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika başta olmak üzere oldukça geniş bir coğrafyadan sektörün alıcıları konumunda olan profesyoneller, fuarı ziyaret etmeleri amacıyla İstanbul’a davet ediliyor. Türkiye’deki hırdavat ve bağlantı elemanları endüstrilerinin uluslararası ticaret hacmini arttırmak maksadıyla hedef pazarlarda yapılan tanıtım çalışmaları ile fuarın 2023 yılında toplamda 15 bin ziyaretçi hedefine ulaşması planlanıyor. Bunun 3 bine yakınının ise sektörün yurt dışındaki hedef pazarlardan gelen uluslararası ziyaretçilerden oluşması hedefleniyor.



Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan hırdavat sektörünün daha da büyümesi bakımından bu fuarın önemli bir rol oynadığını kaydeden Tecdelioğlu, "Türkiye’deki hırdavat sektörü yılda ortalama 10,6 milyar dolar ihracat yapan dev bir endüstri. 14 bin paydaşı ve 850 bin çalışanı olan büyük bir aileyiz. Bu ailenin buluşma noktası da bu fuardır. İlerleyen yıllarda daha da büyüyeceğine inandığımız bu fuar ile Türkiye’deki hırdavat sektörü, dünya genelindeki hırdavat endüstrisinden daha büyük bir pay alacaktır.” şeklinde konuştu.