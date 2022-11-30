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Hizmet üretici enflasyonu yüzde 104,28 yükseldi

30 Kasım 2022 | 10:02
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:17
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Hizmet üretici enflasyonu yüzde 104,28 yükseldi
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 2,05, yıllık bazda yüzde 104,28 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,05, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 75,79, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 104,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 84,03 arttı.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 132,35, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 102,21, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 69,01, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 63,28, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 85,62, idari ve destek hizmetlerde yüzde 97,74 yükseldi.

Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ise endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,83, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,03, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,26, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,21, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,54 artarken gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,49 azaldı.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetleri yüzde 41,68, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 47,22, gayrimenkul hizmetleri yüzde 63,28 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 155,38, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri yüzde 135,22, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 123,33 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık H-ÜFE'ye göre 10 alt sektör daha düşük, 17 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetleri yüzde 8,43, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 7,93, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 5,64 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler olarak belirlendi.

Programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 23,96, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 20,59, bilgi hizmetleri yüzde 11,47 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
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