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Humanitarian Film Festival'i ödülleri 5 Kasım'da sahiplerini bulacak

Küresel insani sorunlara ışık tutmak amacıyla gerçekleştirilen ve jüri başkanlığını ünlü yönetmen Derviş Zaim’in üstlendiği “Humanitarian Film Festival” kazananları, 5 Kasım Pazar günü İstanbul’da düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

27 Eylül 2023 | 16:49
Son Güncellenme: 28 Eylül 2023 | 10:04
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Humanitarian Film Festival'i ödülleri 5 Kasım'da sahiplerini bulacak

TRT’nin hayata geçirdiği TRT World Citizen “Humanitarian Film Festival” (İnsani Film Festivali), bu yıl da  izleyici ve sektör profesyonelleri ile  buluşmaya hazırlanıyor. 

Türkiye, İspanya, Amerika, Fransa, Hindistan, Nijerya, Kırgızistan, Pakistan gibi birçok farklı ülkeden 370’ten fazla filmin başvurduğu festivalin kazananları, 5 Kasım Pazar günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğin ardından ödüllerine kavuşacak.

Festival jürisi 

Dünyanın dört bir yanından gelen orijinal filmlerin gösterileceği festivalde finale kalan filmler sinema endüstrisinin önemli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından değerlendirildi. Festivalin jüri başkanlığını “Tabutta Röveşata” ve “Nokta” gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Derviş Zaim’in üstlendiği “Humanitarian Film Festival”de, En İyi Film, En İyi İkinci Film, En İyi Üçüncü Film ödülleri ve İklim Farkındalığı Özel Ödülü sahiplerini bulacak.

Atölyeler ve söyleşiler gerçekleşecek

Katılımcıların, ulusal ve uluslararası isimlerle iletişim ve iş birliği içerisinde olacağı TRT World Citizen “Humanitarian Film Festival” projesine kayıtlar www.worldcitizenfilmfestival.com adresinden yapılabiliyor.  
 

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