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  • İBB 34 tramvay aracı için 79,9 milyon euro dış borçlanma yapacak

İBB 34 tramvay aracı için 79,9 milyon euro dış borçlanma yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda kullanılmak amacıyla 34 tramvay aracı için 79 milyon 900 bin euro dış borçlanma talebi kabul edildi.

13 Aralık 2023 | 17:21
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İBB 34 tramvay aracı için 79,9 milyon euro dış borçlanma yapacak

İBB Meclisi, aralık ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü, 5. Nesil Yerli Tramvay Aracının Üretilmesi Projesi kapsamında, Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda kullanılmak üzere 34 tramvay aracı için dış borçlanma talebinde bulundu.

Müdürlüğün yazısında, proje kapsamında yüksek tabanlı tramvay araçlarının kullanıldığı hat için yeni araç teminiyle 48 yıl kullanımıyla ömrünü dolduran eski araçların hattan çekilmesinin sağlanacağı belirtildi. Yazıda, bu projeyle hizmet iyileştirilmesinin yanı sıra yüksek trafik sıkışıklığının, hava ve gürültü kirliliği ile karbon emisyonlarının önemli ölçüde azaltılacağı, yolcular için de daha güvenli ulaşım hizmeti sağlanacağı vurgulandı.

Proje için ek finansmana ihtiyaç duyulduğu kaydedilen yazıda, 34 tramvay aracı için 79 milyon 900 bin euro, KDV ve sigorta primi de eklenerek dış borçlanma talep edildiği aktarıldı.

Mecliste oylanan madde oy birliğiyle kabul edildi.

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