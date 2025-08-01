İBB yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 İBB yurt başvuru şartları neler?

İstanbul'da eğitim görecek öğrenciler, uygun fiyatlı barınma imkanları için İBB yurt başvuru tarihleri hakkında bilgi arıyor. İBB yurt kayıtları, başvuruların değerlendirilmesinin ardından belirlenen tarihlerde yapılacak.

İBB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz sene İBB yurt başvuru sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 28 Ağustos Çarşamba günü erişime açıldı. 2024-2025 Akademik yılı İBB yurt başvuruları 16-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. Bu yıl da YKS tercih döneminin ardından İBB yurt başvurularının başlaması bekleniyor.

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI

İBB yurtlarına başvuru yapabilmek için adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

T.C. vatandaşı olmak.

Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak.

Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içerisinde yer alması.

Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması.

Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydının bulunmaması.

Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

Kamu personeli olmaması.

Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl veya ruh hastalığı, bulaşıcı hastalığının bulunmaması.

Başvuru yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

İBB YURT ÜCRETİ NE KADAR?

2024-2025 akademik dönemi için aylık yurt ücreti 1950 TL olarak belirlenmişti. Bu ücrete sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de dahildi. 2025-2026 akademik dönemi için güncel ücret henüz açıklanmadı. Yeni akademik yılın ücreti, ilerleyen tarihlerde İBB tarafından ilan edilecektir.