İBB yurt başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 2025-2026 dönemi İBB yurt başvuru şartları

Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelecek kız ve erkek öğrenciler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önemli bir barınma fırsatı sunuyor. İBB yurtları, İstanbul sınırları içinde öğrenim gören ve ailesi il dışında ikamet eden T.C. vatandaşı öğrencilere kapılarını açıyor. Öğrenciler, İBB yurt başvurularını yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecekler.

İBB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sunulan yurt imkanları için başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, geçmiş yıllardaki takvimler ve YKS süreci göz önüne alındığında, başvuru tarihlerinin YKS yerleştirme sonuçlarının ardından İBB tarafından duyurulması bekleniyor.

2025 YKS tercihleri 11 Ağustos günü sona erecek. Bu tarihin ardından, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İBB yurt başvuru sürecinin de başlaması öngörülüyor.

Geçtiğimiz yılın takvimine bakıldığında, 2024 İBB yurt başvuruları 16-19 Ağustos tarihleri arasında yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden alınmış, 20-27 Ağustos tarihleri arasında başvuruların değerlendirilmesi yapılmış ve sonuçlar 28 Ağustos'ta yine yurt.ibb.istanbul adresinden açıklanmıştı. 2023 yılında da başvuru süreci 21-27 Ağustos tarihlerine denk gelmişti.

İBB YURTLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurtlarına başvurmak isteyen üniversite öğrencilerinin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. İşte İBB yurt başvurularında öğrencilerden aranan temel şartlar:

T.C. Vatandaşı Olmak: Başvuru yapacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunlu.

Örgün Eğitim Kurumuna Kayıtlı Olmak: Öğrencinin örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması şartı aranıyor.

İstanbul'da Öğrenim Görmek: Öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması gerekiyor.

Ailenin İstanbul Dışında İkamet Etmesi: Öğrencinin ailesinin (anne ve baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet etmesi bir diğer önemli kriter.

Adli Sicil Kaydı: Taksirli suçlar hariç olmak üzere, öğrencinin adli sicil veya arşiv kaydının bulunmaması gerekiyor.

Gelir Durumu: Zorunlu stajlar haricinde, brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmıyor olmak şartı aranıyor.

Kamu Personeli Olmamak: Öğrencinin kamu personeli statüsünde bulunmaması gerekiyor.

Sağlık Durumu: Toplu yaşamaya engel teşkil edecek seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunulması bekleniyor.

Depremzede Durumu: Başvuru sırasında depremzede olup olmadığına dair bilgi beyanı da talep ediliyor.

Yaş Sınırı: Yurt başvurusu yapıldığı tarihte öğrencinin 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Bu şartları karşılayan öğrenciler, İBB yurt başvurularını yayımlanacak tarihlerde yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecekler.