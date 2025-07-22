İBB yurtlarında yaz barınma hizmeti başladı! Ücreti ne kadar, şartları neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 akademik yılında 5 bin 800'den fazla üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan yurtlarını, yaz döneminde de açık tutarak öğrencilere destek olmaya devam ediyor. İBB, yaz dönemi için beş yükseköğrenim yurdunu hizmete sundu.

Kimler yararlanabilir?

Yaz barınma hizmetinden, dönem içinde İBB yurtlarında kalan öğrencilerin yanı sıra, farklı kurumlardan hizmet alan ya da İstanbul dışında eğitim almasına rağmen sadece yaz dönemi için başvuran öğrenciler de faydalanabiliyor.

Hangi yurtlar hizmete açık?

İBB'nin yaz dönemi boyunca hizmet verecek yurtları ve hizmet süreleri şu şekilde:

Kadıköy Zeren Ertaş Kız Yurdu

Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Yurdu

Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Yurdu Bu üç yurt, 1 Temmuz'dan itibaren 31 Ağustos'a kadar açık kalacak.

Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Yurdu

Kartal Mustafa Necati Kız Yurdu Bu iki yurt ise 20 Temmuz'a kadar barınma hizmeti verecek.

Ücreti ne kadar?

İBB Yurtları, yıl boyunca öğrencilere sunduğu tüm imkanları yaz döneminde de sağlamayı sürdürüyor. Öğrenciler, 31 Ağustos'a kadar İBB'nin açık tuttuğu beş yurtta günlük sadece 65 TL ödeyerek konaklayabilecekler. Bu ücrete kahvaltı ve akşam yemeği de dahil olacak. Yurtlarda, dönem boyunca geçerli olan kural ve esaslar yaz döneminde de titizlikle uygulanmaya devam edecek.

(Görseller genclikspor.ibb.istanbul'dan alınmıştır)