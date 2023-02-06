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İçişleri Bakanı Soylu: Dördüncü seviye alarm verdik

İçişleri Bakanı Soylu, "(Kahramanmaraş'taki deprem) Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.

06 Şubat 2023 | 08:30
Son Güncellenme: 06 Şubat 2023 | 09:14
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İçişleri Bakanı Soylu: Dördüncü seviye alarm verdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar 6'nın üzerinde en son 5 artçı olmuştu. 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6." bilgisini verdi.

Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremden Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'nın etkilendiğini dile getiren Soylu, "Çok yerden ihbar geliyor. Şu anda arama kurtarma ekiplerimiz bölgelere sevk edildi. Kargo uçaklarımız hazırlanıyor, bölgelere sevk edildi. İlk işimiz arama kurtarma çalışmalarını yapmak. Bunun için de bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Dördüncü seviye uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Bu açıdan şu andaki son durumumuz bu." diye konuştu.

AFAD içerisinde oluşturulan basın merkezinden belirli zamanlarda vatandaşlara bilgi verileceğini ileten Soylu, "Biz hepimiz bakan arkadaşlarımızla paylaştık. Hepimiz yani depremin etkilediği bütün illere, vilayetlere bütün arkadaşlarımızla beraber geçmiş olacağız, geçeceğiz." dedi.

Gazetecilerin, kaç deprem yaşandığına ilişkin sorusu üzerine Soylu, "Şu ana kadar 6'nın üzerinde en son 5 artçı olmuştu. 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bir tanesi de Nurdağı'nda oldu." ifadelerini kullandı.

Can kaybı ve yıkıma ilişkin bilgilerin sorulması üzerine Soylu, "Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz. Ancak biz bu konulardaki açıklamaları sürekli mutat bir şekilde devam ettireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Depremden Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'nın etkilendiğini dile getiren Soylu, "Şu anda bütün valilerimiz jandarma ve emniyet, TSK, AFAD ve Kızılay ekiplerimiz görevlerinin başında ilgili bölgelere sevk ediliyor. Biz de bakan arkadaşlarımızla beraber yola çıkıyoruz. Kahramanmaraş'a ben gideceğim. Hatay'a Tarım ve Orman Bakanımız gidecek. Gaziantep'e Murat Kurum, Osmaniye'ye Gençlik ve Spor Bakanı gidecek. Adıyaman'a Ulaştırma Bakanı İstanbul'dan şu anda geçiyor. Malatya'ya Kültür ve Turizm Bakanı gidecek. Sağlık Bakanımız ise buraya intikal ediyor." ifadelerini kullandı.

AFAD içerisinde oluşturulan basın merkezinden belirli zamanlarda vatandaşlara bilgi verileceğini ileten Soylu, şöyle devam etti:

"Bazı yerlerde ciddi trafik sıkışıklıkları söz konusu. Öncelikle ambulans ve arama kurtarma ekiplerine yol açabilmek için vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önemli. Cep telefonları konusunda tüm Türkiye’de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var, cep telefonlarını deprem bölgesi haricinde kullanmamaları ve hatları meşgul etmemeleri. Özellikle sosyal medyada dezenformasyonlar bu saatte hem yanıltıcı hem de meşgul edici ve milletimizi üzen bir noktaya getirmektedir."

Kargo uçaklarının sevkiyata hazır olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Bilgi aldıkça AFAD merkezinden İletişim Başkanlığı gün boyunca vatandaşlarımızı bilgilendirecek ve yönlendirici anonslar bildireceklerdir. En büyüğü 6,6 olan 22 artçı deprem oldu. Bu yüzden hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi ve şu anda bahsettiğim bölgelerde de mümkün olduğunca dışarıda durulması durumun esasıdır."

 

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