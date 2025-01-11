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Moda dünyasında gündem olan satın alma iddiası

İtalyan moda devi Prada'nın, Capri Holdings'in satışa çıkardığı Versace için satın alma teklifi üzerinde Citi ile birlikte çalıştığı iddia edildi.

11 Ocak 2025 | 11:54
Moda dünyasında gündem olan satın alma iddiası

İtalyan ekonomi gazetesi Il Sole 24 Ore'nin haberine göre, İtalyan moda devi Prada'nın, Capri Holdings tarafından satışa çıkarılan ünlü moda markası Versace için potansiyel bir teklif üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Konuya yakın kaynaklar, Prada'nın bu süreçte Citi ile işbirliği yaptığını söyledi.

Küresel 400 milyar dolarlık lüks moda sektöründe azalan satışlarla mücadele eden Capri Holdings, zor bir süreçten geçiyor. Kasım ayında Coach'un sahibi Tapestry'nin Capri'yi 8,5 milyar dolara satın alma planı başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Reuters'a göre Capri, zengin Çinlilerin harcamalarını kısması ve uzun süredir devam eden patlamanın sona ermesiyle güvenin aşındığı, küresel 400 milyar dolarlık lüks sektöründeki satışların düşmesiyle boğuşuyor. Capri, Michael Kors ve Jimmy Choo markalarının da sahibi.

TAMAMI SATIŞA ÇIKABİLİR

CNBC'nin haberine göre Capri, Versace ve Jimmy Choo gibi markalarını kapsayan olası satış seçeneklerini değerlendirmek üzere Barclays'i görevlendirdi. Bazı kaynaklara göre, Michael Kors’u da elinde bulunduran Capri Holdings'in tamamı da satışa çıkabilir.

Prada'nın Citi ile birlikte Versace'yi satın alma olasılığını değerlendirdiği, ilk kez İtalyan ekonomi gazetesi Il Sole 24 Ore'de yer aldı.

BAŞARISIZLIKLAR DA DEĞERLENDİRİLİYOR

Moda analistleri, Prada'nın minimalist ve entelektüel tarzıyla Versace'nin cesur ve maksimalist estetiğinin farklı tüketici kitlelerine hitap ettiğine dikkat çekiyor. Ancak Prada’nın geçmişteki başarısız birleşme ve satın almaları (örneğin, Jil Sander ve Helmut Lang) bu süreçte dikkatle değerlendiriliyor.

1978’de Gianni Versace tarafından kurulan ve halen Donatella Versace’nin kreatif direktörlüğünü yaptığı marka, ikonik Medusa motifli tasarımlarıyla tanınıyor.

Versace'nin 2024 mali yılı gelirleri 1,1 milyar dolardan 1,03 milyar dolara gerilerken, işletme marjı yüzde 13,7’den yüzde 2,4’e düştü.

Bazı analistler, Prada'nın bu zorlu sürece girmesinin düşük bir olasılık olduğunu düşünüyor. Prada CEO’su Andrea Guerra da mayıs ayında yaptığı açıklamada, mevcut markalarına odaklanmayı tercih ettiklerini belirtmişti.

 

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