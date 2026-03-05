TOKİ Ankara kurası yeniden mi çekilecek? TOKİ Ankara 270 konut kurası ne zaman?

3 Mart Salı günü yapılan asıl kurada, toplam 497 konut için sistem kaynaklı bir hata tespit edilmişti. Bu konutların hak sahipliği süreci şu şekilde yönetilecek:

Şehit Yakını ve Gaziler (227 Konut): Bu kategoriden başvuru yapan vatandaşlar için kura çekilmesine gerek kalmadı. Başvuru yapanların tamamı, yasal öncelik hakkı ve kontenjan dahilinde doğrudan hak sahibi ilan edildi.

Diğer Kategoriler (270 Konut): Geriye kalan ve sistem hatası nedeniyle belirlenemeyen 270 konutun sahibi, noter huzurunda yapılacak yeni bir çekilişle belirlenecek.