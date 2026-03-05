TOKİ Ankara kurası yeniden mi çekilecek? TOKİ Ankara 270 konut kurası ne zaman?

TOKİ tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen dev kura çekiminde yaşanan teknik aksaklık, 270 vatandaşın hak sahipliği durumunu yeniden belirleyecek. 31 bin 73 konut gibi büyük bir ölçekte yapılan çekilişin ardından gelen bu açıklama, gözleri telafi kurasına çevirdi.
3 Mart Salı günü yapılan asıl kurada, toplam 497 konut için sistem kaynaklı bir hata tespit edilmişti. Bu konutların hak sahipliği süreci şu şekilde yönetilecek:
Şehit Yakını ve Gaziler (227 Konut): Bu kategoriden başvuru yapan vatandaşlar için kura çekilmesine gerek kalmadı. Başvuru yapanların tamamı, yasal öncelik hakkı ve kontenjan dahilinde doğrudan hak sahibi ilan edildi.
Diğer Kategoriler (270 Konut): Geriye kalan ve sistem hatası nedeniyle belirlenemeyen 270 konutun sahibi, noter huzurunda yapılacak yeni bir çekilişle belirlenecek.
Yeniden Kura Çekimi Ne Zaman ve Nerede?
Hata tespit edilen 270 konut için kura takvimi şu şekildedir:
Tarih: 6 Mart 2026 Cuma (Yarın)
Saat: 10.00
İzleme Kanalı: Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ile sosyal medya hesaplarından (X, Facebook) canlı yayınlanacak.
Hak Sahipleri İçin Kritik Hatırlatmalar
SMS Kontrolü: Eğer başvuru sahibiyseniz ve telefonunuza TOKİ'den bilgilendirme mesajı geldiyse, yarınki kurada isminizin çıkma ihtimali devam ediyor demektir.
e-Devlet Güncellemesi: Kura bitiminden birkaç saat sonra (öğleden sonra) e-Devlet üzerindeki "Konut/İşyeri Hak Sahipliği Sorgulama" ekranı güncellenecektir.
Doğrudan Hak Sahipleri: Şehit yakını veya gazi kategorisindeyseniz, kura sonucunu beklemenize gerek kalmadan hak sahipliği işlemleriniz başlatılacaktır.