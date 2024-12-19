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İhale sonucu: 5.6 milyar dolarlık dev proje Türk şirketlere emanet

Dubai’nin mevcut metro ağını genişletmek ve güçlendirmek üzere Dubai Yollar ve Ulaştırma Otoritesi tarafından yürütülen ‘Dubai Metrosu Mavi Hat Tasarımı ve Yapımı’ ihalesini Mapa-Limak-CRRC ortaklığı kazandı. Dubai Metro Mavi Hat Projesi tasarım ve yapımı işi için proje bedeli yaklaşık 5,6 milyar dolar olurken, 30 kilometrelik yeni hattın Eylül 2029’da hizmete açılması öngörülüyor.

19 Aralık 2024 | 12:51
İhale sonucu: 5.6 milyar dolarlık dev proje Türk şirketlere emanet

Dünya finans başkentlerinden Dubai’nin metro projesini Türk şirketler yapacak. Dubai Yollar ve Ulaştırma Otoritesi (Dubai’s Roads & Transport Authority - RTA) tarafından şehrin mevcut ulaşım ağını geliştirmek ve genişletmek üzere yürütülen ‘Dubai Metro Mavi Hat Tasarımı ve Yapımı’ ihalesini, Mapa-Limak-CRRC şirketlerinin kurduğu konsorsiyum kazandı. Konsorsiyum, proje için KDV hariç yaklaşık 5,6 milyar dolar teklif verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ünlü şehri Dubai’nin hızla gelişen ulaşım altyapısına yeni bir halka ekleyerek, mevcut kırmızı ve yeşil hatları birbirine bağlayacak olan Dubai Metro Mavi Hattı, şehrin metro sistemini genişletmeyi ve ulaşım ağını daha entegre hale getirmeyi amaçlıyor. Toplam uzunluğu 30 kilometre olan Mavi Hat Projesi, yedisi yükseltilmiş olmak üzere 14 istasyondan oluşacak. Bu mesafenin yaklaşık olarak yarısı yer altından, 1,5 kilometrelik kısmı ise deniz üstünden geçecek.

2'Sİ TÜRK ŞİRKET

İhaleyi kazanan konsorsiyumda, Türk şirketleri Mapa ve Limak yer alıyor. CRRC Hong Kong da sistem, vagon ve teknik ekipman sağlayıcısı rolünü üstleniyor. Eylül 2029’da hizmete açılması planlanan projenin inşasında en yoğun zamanda, farklı ülkelerden 15 bine yakın kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.
 

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Etiler Gıda (ETILR) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsada gong Sümer Varlık Yönetim için çaldı
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Enerya Enerji (ENERY) geri alım kararını duyurdu
Ahlatçı Doğal Gaz (AHGAZ) geri alım kararını duyurdu
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (18 Aralık)
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