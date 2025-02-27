İhracatçı kadın girişimcilere yeşil pasaport çağrısı

USİKAD tarafından düzenlenen, USİKAD'ın 2025 yılı hedefleri ve gelecek dönem projelerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan Öz, kadınların iş dünyasındaki yerini güçlendirmek, sanayi ve ticarette daha etkin roller üstlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan derneğin, Türkiye'nin yetenekli kadın insan gücünü öncelikli sektörlerde destekleyerek, bilgi, tecrübe ve eğitim olanaklarını artırmak için çalıştığını söyledi.

Öz, "Kadın ve erkeğin bir arada hareket ettiği ve hakların adaletli şekilde dağıtıldığı bir sistemin, aile bütünlüğünü koruyarak topluma daha büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

‘KADINLAR SANAYİDE DE OLMALI’

Kadınların işgücüne katılım oranının dünyada yaklaşık yüzde 48, Türkiye'de ise yüzde 34 seviyesinde olduğunu belirten Öz, "Bu oran, kadınların potansiyellerinin tam anlamıyla ortaya çıkabilmesi için desteklenmesi gereken bir alanı işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Müge Öz, Türkiye'de hizmet gibi bazı sektörlerde yoğunlaşan kadınların sanayide de olması gerektiğini vurgulayarak, "Bazı alanlarda kooperatif çalışmaları yapan kadınların çabalarının sanayileşme yoluna girmesini çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Buna yönelik gelişim ve farkındalık çalışmaları yaptıklarını kaydeden Öz, "Tüm kurumlarla işbirliği içerisinde üreten kadınların önünü açmak için her türlü çalışmayı yapacağız. Ticari diplomasiyi kullanarak önemli bir ihracat potansiyeli yaratmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

‘YERLİ ÜRETİME ULUSLARARASI AKREDİTASYON KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Öz, kadın girişimcilerin dayanışmasını artıracak projeler de açıklayacaklarını vurgulayarak, "Ortaklık kültürüyle küçük sanayilerin kurulması taraftarıyız." dedi.

Niş alanlardaki yatırımlara büyük önem verdiklerine dikkati çeken Öz, yerli üretime uluslararası bir akreditasyon kazandırmaya ve girişimcilik ekosistemi oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Öz, ipekböcekçiliği konusunda uluslararası bir projeye başladıklarını ve kadın girişimciler başta olmak üzere bu alanda üretim yapanları desteklemek istediklerini aktardı.

KADIN GİRİŞİMCİLERDEN OLUŞAN OSB

Kadın girişimcilerden oluşan bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurmayı da planladıklarını bildiren Öz, "Burada, ekonomik, sosyal, verimlilik ve çevresel boyutlarıyla kadının iş hayatındaki süreci için planlama yapılacak. İçerisinde OSB Akademisi, özel bir eğitim merkezi ve kuluçka merkezi de olacak." diye konuştu.

Kadınların sanayi ve teknolojide daha fazla yer alabilmesi için özel desteklerin önemine dikkati çeken Öz, "Son dönemde özellikle kadın girişimciliğe sanayide, tarımda ve teknolojide teşvikler, destekler ve hibeler var. Fakat birçok kadın girişimcinin bunlara ulaşamadığını görüyoruz. En önemli amaçlarımızdan birisi de tüm kadınların bu desteklerden haberdar olmasını sağlamak ve onlara yol göstermek." ifadesini kullandı.

‘KADIN İHRACATÇILAR YEŞİL PASAPORTA DAHA KOLAY ERİŞMELİ’

Kadınları ihracata teşvik etmek için ihracat yapan firmalara tanınan yeşil pasaport hakkının kadın girişimcilere ve ihracatçılara daha kolay sağlanması ve kadın girişimcilerin fuarlara katılımının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Öz, "İhracata ilk kez girmiş bir kadın girişimciye, belirli rakamların üstüne çıktıktan sonra yeşil pasaportta kolaylık sağlanması için talepte bulunacağız. Kadın ihracatçıların yeşil pasaporta daha kolay erişimini sağlamak için Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ihracat rakamlarının gözden geçirilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

USİKAD'ın etkinliğini artırmak için ülkelerde temsilcilikler kurma çalışmalarına başladığı bilgisini veren Öz, "Hedef pazarlarımızda kuracağımız temsilcilikler, şubeler ve alacağımız uluslararası akreditasyonlarla ihracata önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Öz, "Made in Türkiye" algısını yükseltmek ve Türkiye'nin imajını güçlendirmekle ilgili çalışma başlattıklarını vurgulayarak, "Ticarete bakış değişiyor. Geleceği, aileyi ve dünyayı düşünen daha sürdürülebilir, sosyal, ekonomik ve verimli bir ticaret algısı oluşuyor. Dolayısıyla, 'Made in Türkiye' kadın ihracatçıların ve girişimcilerin elinde anlatmak istediği hikayeyi buluyor." ifadelerini kullandı.

Kadın girişimcilerin kariyerlerini ilerletmeleri ve her alanda aktif rol oynamaları amacıyla bakanlıklarla çalışmaya devam edeceklerini belirten Öz, 2002'de kadınlarda girişimcilik oranının yüzde 4 civarında olduğunu ve 2023'te bu oranın yüzde 17,4'e yükseldiğini anımsatarak, "Kadınların iş yapabilme yeteneklerinin güçlendiğini görüyoruz. Kamu otoritesi de bu konuda destekler veriyor." dedi.

Hem mentörlük hem de gençlere destek anlamında Genç USİKAD'ı hayata geçirdiklerini anlatan Öz sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de asırlık şirketlerin sayısı az. Kuruculardan sonraki nesiller, aile miraslarını büyütme ve koruma anlamında çeşitli sebeplerle başarısız olabiliyor. Yaptığımız çalışmaların içerisine şimdiden gençleri almak, iş yapış şekilleri ve verimlilik konularında onlara rol model olmak istedik. Genç arkadaşlarımızın gelecekte birer lider, CEO ve yönetim kurulu başkanı olması için çalışmalar yapıyoruz ve kendi şirketlerinin sürdürebilir olması için onlara destek veriyoruz."