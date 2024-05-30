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İki dev kurum Türk bankalarında hedef fiyatlarını güncelledi

Goldman Sachs ve HSBC, Türk bankacılık sektörüne ilişkin analizlerinde Türk bankalarında hedef fiyatlarını güncelledi.

30 Mayıs 2024 | 11:12
Son Güncellenme: 30 Mayıs 2024 | 11:24
İki dev kurum Türk bankalarında hedef fiyatlarını güncelledi

HSBC'nin ardından Goldman Sachs da Türk bankaları için hedef fiyatlarını güncelledi. BloombergHT'nin haberine göre Mikhail Butkov, Ankita Sarna ve Ashwath P. T. tarafından hazırlanan raporda yüzde 50 politika faiziyle 2024'ün Türk bankaları için geçiş yılı olacağı beklentisi ifade edildi. Raporda 2025'te faiz indirim döngüsünün başlayacağını öngören Goldman Sachs bu durumda Türk bankaları için net faiz marjının yükseleceğini ifade etti. Kurum, 2025 için swap maliyetleri hariç net faiz marjının özel bankalar için bir önceki yıla kıyasla 130 baz puan artarak yüzde 6'ya varacağını, kamu bankaları için ise bu marjın yıllık 50 baz puan artışla yüzde 3,6'ya çıkacağını tahmin etti. Bu modele göre kurum özel bankalar için enflasyondan arındırılmış özkaynak kârlılığının pozitif bölgeye geçeceğini ifade etti. Goldman Sachs'ın Türk bankaları için yeni hedef fiyatları şöyle:

 

 

 

 

 

 

1 AKBANK

AKBANK Eski Hedef:72 - Yeni Hedef:86

2 İŞ BANKASI

İŞ BANKASI Eski hedef:14,80 - Yeni hedef:20

3 YAPI KREDİ

YAPI KREDİ Eski hedef:38 - Yeni hedef:42,50

4 GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA Eski hedef:91 - Yeni hedef:111

5 VAKIFBANK

VAKIFBANK Eski hedef: 16 - Yeni hedef: 19

6 HALKBANK

HALKBANK Eski hedef: 11,90 - Yeni hedef:15,60

7 HSBC'DEN TÜRK BANKALARI İÇİN YENİ HEDEF FİYATLAR

HSBC'DEN TÜRK BANKALARI İÇİN YENİ HEDEF FİYATLAR HSBC de 29 Mayıs tarihli değerlendirmede Türk banka hisselerine ilişkin hedef fiyatlarını güncellemişti. HSBC'nin Türk bankaları için yenif hedef fiyatları ise şöyle:

8 AKBANK

AKBANK Eski hedef: 56,50 - Yeni hedef 70

9 GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA Eski hedef: 57,35 - Yenif hedef:120

10 İŞ BANKASI

İŞ BANKASI Eski hedef:10,62 - Yeni hedef:17,30

11 YAPI KREDİ

YAPI KREDİ Eski hedef: 27,50 - Yeni hedef:37
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