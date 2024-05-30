İki dev kurum Türk bankalarında hedef fiyatlarını güncelledi

HSBC'nin ardından Goldman Sachs da Türk bankaları için hedef fiyatlarını güncelledi. BloombergHT'nin haberine göre Mikhail Butkov, Ankita Sarna ve Ashwath P. T. tarafından hazırlanan raporda yüzde 50 politika faiziyle 2024'ün Türk bankaları için geçiş yılı olacağı beklentisi ifade edildi. Raporda 2025'te faiz indirim döngüsünün başlayacağını öngören Goldman Sachs bu durumda Türk bankaları için net faiz marjının yükseleceğini ifade etti. Kurum, 2025 için swap maliyetleri hariç net faiz marjının özel bankalar için bir önceki yıla kıyasla 130 baz puan artarak yüzde 6'ya varacağını, kamu bankaları için ise bu marjın yıllık 50 baz puan artışla yüzde 3,6'ya çıkacağını tahmin etti. Bu modele göre kurum özel bankalar için enflasyondan arındırılmış özkaynak kârlılığının pozitif bölgeye geçeceğini ifade etti. Goldman Sachs'ın Türk bankaları için yeni hedef fiyatları şöyle: